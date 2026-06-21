Протест "Не на дрогата" се проведе в столичния квартал "Христо Ботев" СНИМКИ

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Протест срещу разпространението на наркотици се проведе днес пред читалището в столичния квартал "Христо Ботев". Жители на квартала разлепиха собственоръчно изработени плакати, с които алармираха за дилъри на дрога и призоваха хората да бъдат бдителни.

Демонстрацията, озаглавена "Не на дрогата", се състоя пред читалище "Асен Златаров".

Участниците настояха за ефективни мерки срещу разпространението на наркотици и призоваха полицията и правораздавателните органи да предприемат активни действия за справяне с проблема, който според тях застрашава живота и здравето на децата и младите хора в ромската махала.

По време на протеста на място дойде и кметът на район "Слатина" Георги Илиев.

Той заяви, че подкрепя усилията на местната общност за ограничаване на употребата и разпространението на наркотични вещества, предава БГНЕС.

Илиев се обърна директно към началника на Първо районно полицейско управление в София Христо Бутраков и каза, че ще му се обади още в понеделник, за да се обърне внимание на проблема в квартала.

Сред присъстващите бяха и семейства, засегнати от последствията на наркотичната зависимост. Те споделиха своите притеснения и настояха за по-сериозна подкрепа за близките на зависими хора, както и за превантивни мерки сред подрастващите.