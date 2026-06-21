IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 66

64-годишен мъж е починал на плаж край Варна

Почувствал се зле, докато е плажувал

21.06.2026 | 20:23 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

64-годишен български гражданин е починал на плажа в курортния комплекс "Св. св. Константин и Елена“ край Варна.

Според първоначалната информация, той се почувствал зле. Свидетели незабавно са подали сигнали към спешните служби. На място бързо е пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, но за съжаление, медицинските лица само са констатирали смъртта, съобщава "Черно море".

Към момента органите на реда съобщават, че човекът е починал по медицински причини.

На мястото на инцидента са извършени оглед и са взети необходимите процесуално-следствени действия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Варна починал мъж плаж
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem