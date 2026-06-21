64-годишен мъж е починал на плаж край Варна

64-годишен български гражданин е починал на плажа в курортния комплекс "Св. св. Константин и Елена“ край Варна.

Според първоначалната информация, той се почувствал зле. Свидетели незабавно са подали сигнали към спешните служби. На място бързо е пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, но за съжаление, медицинските лица само са констатирали смъртта, съобщава "Черно море".

Към момента органите на реда съобщават, че човекът е починал по медицински причини.

На мястото на инцидента са извършени оглед и са взети необходимите процесуално-следствени действия.