Мартина Стефанова: България активно унищожава цялото си културно наследство

От над 10 години ние активно унищожаваме цялото си културно наследство. Това каза пред "Операция История" Мартина Стефанова - културен мениджър.

"Това касае не само казуси като къщата на Шишман, Врана или каквото и да е. Това касае един реален, действащ градоустройствен план, приет преди около десетилетие, в който всеки може да си купи къща, без значение, че е историческа, без значение кой е живял в нея. Съжалявам, че трябва да дам този пример, но най-добре мога да го опиша - това е все едно някой да купи Александър Невски", категорична бе тя пред Bulgaria ON AIR.

Стефанова не скри възмущението си: "Не може частният интерес да е водещият отвъд нашата история. В началото на XX век капиталистите са подпомагали историята да остане, те са строили и са оставяли неща, не само с цел да имат огромна възвръщаемост. Някак си това е изчезнало".

"Ние сме готови да разрушим нашата история, да разрушим къщите на Левски, на Ботев, на други възрожденци, за да изникне един примерно 20-етажен хотел - безличен. Когато историята изчезне, ние ще останем една територия, която много лесно ще може да бъде завладяна - това пък въобще не ги интересува", каза културният мениджър.

На финала на разговоря, тя сподели: "Искам да живея в България, не искам да отивам да живея в чужбина. Искам да се гордея с България - такава, каквато е, и каквато е била".

Гледайте целия разговор във видеото.