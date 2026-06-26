Времето утре: Слънчево и горещо, до 36°

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в Източна България - и умерен, вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София - около 31°, сочи прогнозата на НИМХ. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Още малко ще се повиши.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно по северното крайбрежие ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне - умерен, вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.



В планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще има купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.



В неделя и понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините - с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони - до умерен, вятър от изток-североизток. Горещо време с максимални температури между 32° и 37°, през втория ден - с един-два градуса по-високи.