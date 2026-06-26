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Мицкоски пак се жалва от нас: Зад провокациите стои организирана българска кампания

България никога няма да успее със сила да смени самосъзнанието на хората в РСМ, заяви пък Муцунски

26.06.2026 | 16:48 ч. Обновена: 26.06.2026 | 16:58 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

България никога няма да успее със сила да смени самосъзнанието на хората в Северна Македония, тя има възможност да отвори вратите към ЕС за страната, да престане да се занимава с тривиални за бъдещето на двете държави въпроси и да бъде най-позитивният фактор от всички държави в региона към Северна Македония, заяви министърът на външните работи и външната търговия на държавата Тимчо Муцунски, цитиран от БТА.

В интервю за ТВ Канал 5 Муцунски посочи, че дори Северна Македония да приеме промените в конституцията, с които българите ще бъдат вписани в основния закон на страната, "София открито казва, че веднага, в първия момент, ще се сблъскаме с въпроси от двустранен характер, за които 26 държави членки и европейските институции казват, че не са част от преговорната рамка, но официална София казва, че са част от преговорната рамка”. 

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По думите му става въпрос за протоколите между двете държави и особено за втория протокол, подписан от министрите на външните работи на България Теодора Генчовска и на Северна Македония Буяр Османи през 2022 г. Според Муцунски този протокол е "проблематичен и носи рискове" за Северна Македония. 

"За него България казва, че той ни обвързва правно и създава ангажименти, които ще рефлектират на нашия път към ЕС. (...) Препоръчвам внимателно да се следи всичко, което идва от официална София. Там никога не се казва, че промените в конституцията и Плана за действие (по правата на малцинствата и общностите в Северна Макeдония) са единственото условие по европейския ни път. Ключовото е "цялостната имплементация на европейския консенсус от 2022 г." Ние не можем да си позволим лукса да чакаме и виждате, че откакто в България има стабилно правителство, ние търсим срещи. И въпреки, че съм много разочарован от съдържанието на тези срещи, в тях има нещо позитивно и ме радва, че ние отворено говорим и стигаме до същината на проблема”, каза Муцунски.

По думите му България цели да използва Съвместната историческа комисия между двете държави като политическо средство и "можете да чуете как определени членове на комисията я инструментализират по политически въпроси", а българските "членовете на Комисията и председателят ѝ си позволяват да коментират премиера (на Северна Македония), представители на правителството". 

"Докато има опити и желание Комисията да се използва като политически инструмент, тя няма да постигне резултати. И не постига резултати, защото се налага политически наратив, а не такъв, базиран на историография, на факти и документи. Вероятно целият регион, в който живеем, пък и цяла Европа има обща история, преплетена между държави, между народи, преди да съществуват нации и държави. За да ги удовлетворим (българите) - съгласявам се, че имаме обща история, но имаме различна памет за тази история. Например за това какво се е случвало на територията на тази страна по време на Втората световна война, историята е обща, но с много различна памет", каза Муцунски.

 Министърът на външните работи на Северна Македония повтори тезата на правителството в страната, че ЕС е стратегически интерес, "но не е стратегически интерес да се приемат условия, които отново ще доведат до задънена улица". 

"Трябват ни гаранции. Има много идеи и смятаме, че можем да намерим решение, което е важно за нас, но е важно и за ЕС заради доверието в ЕС. Две години работим по такова решение. Държим на принципите си, защото смятаме, че нашите аргументи не са базирани на политика на отпор. Не е стратегия, базирана на емоция и въз основа на нея имаме засилена комуникация с ключовите партньори, които са заинтересовани от нашата интеграция. Искаме да започнем преговори, които няма по-нататък да бъдат обусловени от нови двустранни въпроси", заяви Муцунски, според когото не е нужно Северна Македония да  харчи пари за референдум, "при ясната позиция на общественото мнение – огромна част от гражданите са за влизане в ЕС, но са против такъв тип решения, които не дават предвидимост в процеса". 

Премиерът на страната Мицкоски пък заяви, че  зад "провокациите, случили се в последно време, стои организирана българска кампания" в Северна Македония,

която, "чрез една или две политически фигури, има за цел да промотира неприемливи неща". Това мнение той изрази в интервю за MРT по повод двете години от управлението на ВМРО-ДПМНЕ. 

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"Това е по-широк опит за влияние тук. Един доста опитен дипломат, в един от разговори ни преди (...) 7-8 години (...) ми каза: ако някога си мислите, че нещата в политиката се случват случайно, повярвайте ми, не е така. Грешите, защото просто не сте били информирани какво е планирал някой. Така че аз имам много малко вяра в случайностите в политиката“, каза Мицкоски.

В продължилото повече от два часа интервю, което включваше вътрешнополитически въпроси, въпроси, свързани с икономиката и с блокираната евроинтеграция на страната Мицкоски отново разви тезата си за необходимост от заключения на Европейския съвет, като гаранция, че по време на преговорите с ЕС страната няма да се сблъска с още български искания, коментира и публикувания в социалните мрежи документ, свързан с пътуването на семейството му до Пампорово, което определи като „дипломатически скандал". 

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Тагове:

Муцунски България използва Историческата комисия политически инструмент
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