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МОН публикува резултатите от НВО за 7 и 10 клас

Проверката става с входящ номер и идентификационен код

29.06.2026 | 16:02 ч. Обновена: 29.06.2026 | 16:02 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Резултатите от Националното външно оценяване на 7-ми и 10-ти клас вече са публикувани от Министерството на образованието и науката.

Учениците и техните родители могат да направят справка в системата https://infopriem.mon.bg/

Проверката става с входящ номер и идентификационен код, добавя БНТ.

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В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионалното управление на образованието.

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