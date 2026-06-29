МОН публикува резултатите от НВО за 7 и 10 клас

Резултатите от Националното външно оценяване на 7-ми и 10-ти клас вече са публикувани от Министерството на образованието и науката.

Учениците и техните родители могат да направят справка в системата https://infopriem.mon.bg/

Проверката става с входящ номер и идентификационен код, добавя БНТ.

В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионалното управление на образованието.