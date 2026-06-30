Пускат двупосочното движение по ремонтирания Дунав мост при Русе

Двупосочното движение по основно ремонтираното пътно платно на Дунав мост при Русе ще бъде възстановено от около 10:00 часа днес, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Финалните дейности в последния затворен за ремонт участък с дължина 320 метра в посока Румъния приключиха.

От АПИ посочиха, че работата на обекта ще продължи по долното строене - опорите на съоръжението и металната конструкция, без това по никакъв начин да се отразява на автомобилното движение. Прогнозният срок за завършване на всички строително-монтажни работи е през септември.

Началото на ремонта на 1,057 км от Дунав мост на българска територия бе поставено на 10 юли 2024 година. Строителните дейности се извършваха на шест етапа, като превозните средства преминаваха поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. От въвеждането в експлоатация на Дунав мост преди 70 години досега основен ремонт не е извършван на трасето на българската част, припомня БТА.