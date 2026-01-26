СДВР разкри за дързък обир на злато на стойност 340 хил. лева

СДВР даде подробности за грабеж на златарско ателие в София, при който са откраднати близо 1,8 килограма златни бижута на стойност около 340 000 лева. Престъплението е извършено на 15-ти май 2025 година от трима маскирани мъже. Задържаните са на 21, 25 и 34 години, двама, от които са осъждани.

Предвижда се лишаване от свобода от 5 до 15 годни и конфискуване на имущество до 1/2 на виновните лица. Те са задържани за 72 часа, заяви по време на брифинг зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова.

По данни на СДВР извършителите са действали организирано, използвали са краден автомобил, с който са пристигнали на мястото, а след грабежа са го запалили, за да прикрият следите си. Двама от тях са разбили витрините и са отнели златните накити, докато третият е осигурявал отстъплението.

"Единият държи вратата отвътре, другите двама се насочват към щандовете. Събарят дървен шкаф, проникват зад щанда и се насочва с вдигнат в ръката чук към намиращата се зад щанда дама, която е продавач. Започват да чупят витрините и да отнемат намиращите се там златни накити. Общото количество на отнетите бижута е над 340 000 лева. Започнало е незабавно разследване, в резултат на което са извършени претърсвания и изземвания и обиски на 23 януари тази година", обясни Петрова.

Главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР добави, че извършителите са откраднали голф с врачанска регистрация. "Те пристигат около 10:00 ч. на 15 май с краден автомобил, който взимат непосредствено преди грабежа. Привеждат в безпомощно състояние собственика на магазина, потрошават витрините и отнемат златните накити и се оттеглят със същия автомобил. Малко след това в близост до извършения грабеж автомобилът е запален. Извършителите тръгват с друг автомобил към неизвестна в онзи момент посока”.

Николов добави, че крадците са били с маски, качулки и черни дрехи. Разследването показва, че мотив за грабежа са големи парични дългове на обвиняемите, които трябвало да се изплатят в кратки срокове, добави директорът на СДВР.

През 2021 година тази група извършители- двама от тях, са били задържани в момент на кражба от магазин на мобилен оператор.