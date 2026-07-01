ИПБ пита ПБ: Имате ли скрит лобизъм в НС в лицето на депутат?

Институтът за пътна безопасност (ИПБ) поставя под въпрос политическата отговорност на управляващата "Прогресивна България“ за състоянието на пътната безопасност в страната и пита дали партията има скрит лобизъм в Парламента в лицето на депутата Румен Ангелов Миланов.

В позиция до медиите организацията пише, че обществената сигурност по пътищата отдавна е преминала границата на експертния дебат и вече се е превърнала във въпрос на национална сигурност, но има редица смущаващи обстоятелства около хората в пътното управление.

"В момент, в който черната статистика по пътищата продължава да расте, Институтът за пътна безопасност поставя следните публични въпроси, продиктувани от официални справки в Търговския регистър:

1. Кой носи отговорност за системния провал? В лицето на проф. д-р инж. Румен Ангелов Миланов (настоящ депутат от ПП „Прогресивна България“) е концентриран целият събирателен образ на родното пътно управление през последните десетилетия – експерт, преподавател в УАСГ, одитор, пътен инжинер, генерал и дългогодишен участник в управлението на едни от най-големите структури в сектора. Доколко решенията, вземани през годините от фигури с такъв мащабен профил, са довели до сегашното критично състояние на асфалта и ограничителните системи в България?

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2. Какви са потенциалните обвързаности в ущърб на обществения интерес? Публичните регистри показват негово участие в органите на управление до края на април 2026 г. на мащабни строителни компании като „ПЪТСТРОЙ-92“ АД, пряко свързани с холдинговите структури на „ГЕОТЕХМИН“ ООД. Справките сочат и присъствие в управителния съвет на браншово сдружение съвместно с Николай Иванов – фигура, сочена като ключов фактор в сектора за производство и доставка на ограничителни системи за пътища (мантинели). Има ли риск присъствието на фигури с подобна история в управителните органи на лидерите в пътния бизнес и мантинелите да води до трайно засягане на обективността при формиране на държавните стандарти за безопасност?

3. Има ли скрит лобизъм в парламента? Как ПП „Прогресивна България“ ще гарантира на своите избиратели, че присъствието в нейните редици на народен представител, дълбоко свързан чрез минали и настоящи позиции с мегаструктури в пътния бизнес, няма да се превърне в параван за прокарване на частни корпоративни интереси чрез законодателната власт?

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Настояваме за незабавен, прозрачен и много внимателен анализ на политическото присъствие на фигури с подобни корпоративни обвързаности в законодателната власт. Настоящото народно представителство и правителство дължат на обществото ясен отговор: Ще продължи ли старият модел на управление на пътния сектор, или най-накрая ще се премине към реална грижа за живота и здравето на българските граждани?", завършват от ИПБ.