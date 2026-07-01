Цената на водата скача, без стратегия във ВиК отрасъла и размити отговорности

Цената на водата у нас скача, няма стратегия във ВиК отрасъла, а отговорностите са размити. Това заяви в "България сутрин" председателят на сдружение "Българска асоциация по водите" Иван Иванов.

Миналата седмица правителството начерта мерки, за да няма водна криза в Плевен и Ловеч.

"Вече повече от година в Плевен и Ловеч се влагат доста средства и експертиза, работи се усърдно. Във ВиК отрасъла нещата не се случват бързо и рискът остава. Всички мерки изискват време, резултатът идва по-бавно. Хубаво е, че правителството продължава да търси работещи решения, но това трябва да се прави системно", коментира Иванов.

Той поясни, че в Плевен се работи се по вътрешната мрежа, за да се намалят загубите на вода.

"Ако запушим загубите, водният ресурс би трябвало да стигне. Можем да намалим разхищението, неправомерното използване на вода. Авариите са следствие на това, че мрежата не е поддържана от години. Имаме недобро измерване как водата стига до потребителите", каза още Иванов за Bulgaria ON AIR.

"На ВиК операторите работата им е да доставят услуга и да се грижат за мрежата. Общините трябва да ги подпомагат за тази мрежа. Трябва да се работи стратегически. До момента това не се случва. Няма стратегия в отрасъла, отговорностите са размити и се прехвърлят", анализира гостът.

Какви цени на водата да очакваме в страната

Според Иванов много дълго време цените на водата изкуствено се държаха ниски: "Политиците предпочитаха да намаляват размера на инвестициите, за да бъдат избирани в парламент и общини".

Събеседникът отбеляза, че има няколко фактора, които ще доведат до увеличение на цената на водата.

"Вчера беше крайният срок за подаване на 5-годишните бизнес планове за следващия регулаторен период. Всички ВиК оператори са ги предали в комисията и започва период, в който още се обсъждат. Сега е моментът да се търсят интересите на всички страни и да се намери баланс с цените", заяви Иванов и добави, че се очаква се водата да поскъпне с 50 евроцента.

По думите му качеството на питейната вода се следи стриктно и почти навсякъде тя е с добри качества.

Изискванията станаха по-високи по европейски директиви и това може да доведе до увеличение на цената, стана ясно от думите на Иванов.

Цените ще бъдат разделени между битови и промишлени потребители. От 2028 г. се очаква промяна в ценовия модел. Идеята е битовите потребители да плащат по-малко от промишлените.

Според Иванов КЕВР доста стриктно си върши работата, но гостът обърна внимание, че наказанието с намаляване на цените не води до повишаване качеството на услугите.

Според него трябва да почерпим опит от Турция и да използваме AI за установяваме откъде идва загубата на вода по мрежата.

Иван Иванов посочи, че има много скрити аварии у нас.

Ако имаме проблеми при пълни язовири, значи сме в много критична ситуация, подчерта той.