Ива Петрова: След одитите в дружества от енергетиката ще има последващи проверки

Резултатите от одити на държавни дружества в енергетиката налагат последващи проверки, каза министърът на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия.

Тя обясни, че първите одити, които е възложила, са на Българския енергиен холдинг (БЕХ), „Мини Марица-изток“ и на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“.

Свързани статии Министърът на енергетиката Ива Петрова смени ръководството на БЕХ

Докладите от одитите бяха представени в средата на юни и са извършени от дирекция "Вътрешен одит" към Министерството на енергетиката, каза Петрова.

По думите ѝ констатираното от одитите показва притеснителни обстоятелства, които налагат последващи одити, като вече има подадени 2 сигнала за последващи проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция.

Свързани статии Енергийният министър: Стартираме детайлен одит в дружествата

Петрова каза, че допълнителни одити ще има на първо място за политиката на наемане на персонал от дружествата, защото при голяма част от тях се забелязва необосновано нарастване.