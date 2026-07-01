Ива Петрова: След одитите в дружества от енергетиката ще има последващи проверки

Резултатите от одити на държавни дружества в енергетиката налагат последващи проверки, каза министърът на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия.
Тя обясни, че първите одити, които е възложила, са на Българския енергиен холдинг (БЕХ), „Мини Марица-изток“ и на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“.
Докладите от одитите бяха представени в средата на юни и са извършени от дирекция "Вътрешен одит" към Министерството на енергетиката, каза Петрова.
По думите ѝ констатираното от одитите показва притеснителни обстоятелства, които налагат последващи одити, като вече има подадени 2 сигнала за последващи проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция.
Петрова каза, че допълнителни одити ще има на първо място за политиката на наемане на персонал от дружествата, защото при голяма част от тях се забелязва необосновано нарастване.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.