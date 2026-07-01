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Ива Петрова: След одитите в дружества от енергетиката ще има последващи проверки

Ще се уточнява политиката на наемане на персонал от дружествата

01.07.2026 | 17:48 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Резултатите от одити на държавни дружества в енергетиката налагат последващи проверки, каза министърът на енергетиката Ива Петрова по време на заседание на ресорната парламентарна комисия. 

Тя обясни, че първите одити, които е възложила, са на Българския енергиен холдинг (БЕХ), „Мини Марица-изток“ и на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“. 

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Докладите от одитите бяха представени в средата на юни и са извършени от дирекция "Вътрешен одит" към Министерството на енергетиката, каза Петрова. 
По думите ѝ констатираното от одитите показва притеснителни обстоятелства, които налагат последващи одити, като вече има подадени 2 сигнала за последващи проверки от Агенцията за държавна финансова инспекция. 

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Петрова каза, че допълнителни одити ще има на първо място за политиката на наемане на персонал от дружествата, защото при голяма част от тях се забелязва необосновано нарастване.

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Тагове:

Ива Петрова одитите дружества енергетика последващи проверки
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