Братко, помисли си: Залужни признал, че ще се кандидатира за президент, Зеленски искал да го разубеди

В средата на юни една от държавните резиденции близо до Киев неочаквано се препълни. След началото на пълномащабно нахлуване властите рядко използват подобни съоръжения поради опасенията за сигурността си. Но този път избраха "Банкова", защото ставаше дума за важен таен разговор между най-влиятелните служители на страната.

Президентът Володимир Зеленски, ръководителят на неговия офис Кирило Буданов и "силовият" депутат Олег Татаров се събраха, за да разговарят. Лидерът на фракцията на мнозинството Давид Арахамия присъстваше от парламента, ръководителят на Министерството на отбраната Михаил Федоров - от правителството, а секретарят Рустем Умеров дойде от Съвета за национална сигурност и отбрана, съобщават от "Украинска правда".

Арахамия от няколко месеца е обмислял идеята за голяма стратегическа среща за висшето ръководство на правителството. Но този разговор в резиденцията не беше чак толкова стратегическа. Дори само защото липсваха важни хора във властта, например: премиерът Юлия Свириденко или председателят на парламента Руслан Стефанчук.

Дори с толкова малка група участници, срещата в резиденцията продължила около четири часа. Но най-важните бяха последните 30 минути, когато те обсъдили изборите и интензивната реалполитика.

Тогава бяха изразени позиции относно това кой къде всеки вижда своето бъдеще, какво трябва да се направи за това и кой трябва да бъде убеден да не се кандидатира, за да станат всички тези разговори и планът за ноемврийските избори реалност.

Импровизирана среща на върха в държавната резиденция близо до Киев ясно демонстрира колко много се е променило украинското правителство след оставката на Андрей Ермак. Още през есента на миналата година беше почти невъзможно да си представим среща на това ниво без присъствието му. Изглеждаше, че самата възможност за провеждане на такъв разговор без него е фантазия. Но както показа практиката, това е напълно възможно.

Нещо повече, именно без Ермак президентът започна да говори с екипа си по много по-обективен и конкретен начин. Обсъждайки не абстрактни политически перспективи, а съвсем конкретни конфигурации на бъдещото правителство.

Стратегическият разговор се сведе до три ключови въпроса: дали да се проведат избори; ако да, кога; и кой би могъл да стане участник в потенциална предизборна кампания.

Отговорът на първия въпрос беше обсъден въз основа на резултатите от последните затворени социологически проучвания за юни, които се озоваха на бюрото на Володимир Александрович. Публикуваните данни бяха неочаквано оптимистични за президента.

Според източници на UP, които са видели данните от гореспоменатите проучвания, изглежда, че Зеленски е успял да прекъсне дългогодишната тенденция на бавна загуба на собствения си рейтинг. След много месеци на постепенен спад, социологическите изследвания за първи път регистрират малко, но стабилно увеличение на подкрепата.

Социалните изследвания също така показаха, че на първия тур приблизително 33% от тези, които вече са взели решение, са били готови да гласуват за действащия президент.

Следва основният потенциален конкурент на Зеленски - посланикът на Украйна в Обединеното кралство Валерий Залужни, който има подкрепа от 22%.

Друг потенциален кандидат, чийто рейтинг систематично нараства през последните месеци, е ръководителят на президентската администрация Кирил Буданов. Почти 14% от анкетираните са готови да го подкрепят на първия тур.

Тази динамика на баланса на силите в управляващия екип се обяснява предимно с качествени промени на фронта.

От пролетта на 2026 г. Украйна все повече поема инициативата. Почти всеки ден украинците се събуждат с новини за удари по руски петролни рафинерии, отбранителни заводи, складове и логистични центрове в Крим или окупирания юг. Видеоклипове на украински дронове, летящи дълбоко в тила на Русия, станаха част от ежедневния новинарски дневен ред. Поради очевидния успех на Силите за отбрана, рейтингът на президента като върховен главнокомандващ, който олицетворява тези постижения за значителна част от обществото, започна да се променя.

Положителната динамика вдъхновила Зеленски дотолкова, че по време на срещата екипът му сериозно обсъдил възможността за провеждане на президентски избори в края на есента тази година. Логиката е проста: докато рейтингът расте, си струва да се опитаме да се възползваме от момента и да бъдем преизбрани, преди политическата ситуация да се промени отново.

Но има два доста големи проблема по пътя към провеждането на подобна специална операция. И двамата имат генералски пагони - Залужни и Буданов

В обявената на срещата анкета, поръчана от Банкова и проведена от една от украинските социологически компании, динамиката на първия тур е била положителна за президента. Зеленски уж има 34% подкрепа (Залужни - 28%, Буданов - 12%). Но моделирането на втория тур, дори и в тази социология, не изглеждаше толкова розово за действащия държавен глава. В двойка с посланика във Великобритания президентът все още губи - приблизително 32% срещу 37%. Зеленски все още печели срещу Буданов, но само в рамките на статистическата грешка - приблизително 34% срещу 32%.

С други думи, независимо кои генерали ще преминат на втория тур, няма гарантирана победа за президента.

Ето защо срещата на президентския екип не е била просто разговор за изборите. Тя е била опит да се разбере дали е възможен политически сценарий, при който поне един от двамата най-високопоставени военни би отказал да участва в президентската надпревара.

Генералът, който не каза "не"

Една от практическите задачи на срещата в държавната резиденция беше не само да се обсъдят самите избори, но и да се разбере дали Буданов вижда за себе си политическа конфигурация, в която не би се превърнал в конкурент на Володимир Зеленски.

Според събеседниците на "Украинска правда", в управляващия екип има влиятелна група, водена от Арахамия и други, която смята за оптимален сценарий този, при който Зеленски бъде преизбран за втори президентски мандат, а Буданов например оглави Върховната рада след парламентарните избори.

Логиката на този дизайн е проста.

След следващите избори президентът едва ли ще има едно-единствено мнозинство. Следователно държавният глава ще бъде принуден да се съсредоточи предимно върху правомощията, определени от Конституцията: международна политика, война и въпроси на сигурността.

"За нас е важно Зеленски да може да изстиска от западните си партньори ресурсите, които са му обещали. Защото ще дойде нов човек и всички те ще се опитат да се откажат от обещанията си", обясни логиката на правителството един от висшите ѝ служители в разговор с УП няколко седмици преди събирането в държавната дача.

Вместо това, според източници от екипа на президента, влиятелният председател на новия парламент уж ще може постепенно да изгради собствено политическо влияние, да укрепи административните си позиции и да се превърне в естествен кандидат на президентските избори след края на мандата на Зеленски.

Не е известно със сигурност дали президентът е предложил тази конфигурация директно на Буданов по време на срещата. Не е известно и какъв отговор е получил. Няколко събеседници на UP обаче твърдят: Буданов е избягвал всякакви директни отговори на въпроси за политическите перспективи през цялата среща.

Както се пее в една известна песен, той не казал "да", но не казал и "не". Всъщност генералът се опитал да си остави максимално пространство за маневриране. А и Буданов има напълно прагматични причини за подобно поведение. В крайна сметка, дори и да се съгласи да не участва в изборите, това не би решило автоматично основния проблем на резиденция "Банкова."

Винаги е налице факторът Валери Залужни

Буданов би могъл да се откаже от собствените си политически перспективи в полза на Зеленски само ако бившият главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна вземе подобно решение. В противен случай възниква очевидният въпрос: защо да се оттегля от надпреварата, ако основният конкурент на президента все още остава в нея? Този въпрос изглежда е в ума само на ръководителя на ОП. В края на краищата, почти веднага след срещата в държавната резиденция, Банкова премина към разговор с Валерий Залужни.

Официалната причина за призоваване на украинския посланик в Лондон в Киев възникна сама - Негово Величество премиерът Киър Стармър тъкмо се готвеше да подаде оставка. Великобритания е стратегически партньор на Украйна, така че президентът Зеленски и посланик Залужни прекарали първата част от срещата си лице в лице в началото на миналата седмица, обсъждайки ситуацията в Лондон и възможните ѝ последици за украинско-британските отношения.

Но по-късно, както уверяват събеседниците от УП, обградени от двамата участници в срещата, президентът преминал към друга тема - онова, за което наистина беше ппоканил бившия главнокомандващ в Киев. Зеленски заявил, че ситуацията на фронта напоследък се развива положително, обществото остава доста консолидирано и следователно се е появил прозорец с възможности за провеждане на избори. Основната задача обаче е те да се проведат по такъв начин, че страната да не преживее нов вътрешен разкол и затова, продължил президентът, е необходимо да се избегнат рисковете, които ще породи конфронтацията между Зеленски и Залужни.

Накрая президентът задал директен въпрос на бившия главнокомандващ:

"Ако изборите се проведат през есента, ще се кандидатирате ли?"

И, според събеседниците от УП, той получи недвусмислен отговор:

"Да. Ще се кандидатирам."

След това разговорът продължил още известно време, но Зеленски дори не предложил на Залужни никакви варианти за бъдещия му път - нямало смисъл. Въпреки че, според източници от УП във властта, сред възможните предложения, Банкова е била готова да говори не само за дипломатически позиции, но и за почти всякакви държавни позиции, дори за ръководител на правителството. Вместо това Залужни се опитал да обясни позицията си, казвайки, че никога не е търсил политическа кариера, но много хора са възложили надежди на него и той нямало да може да им обясни защо трябва да пренебрегне доверието им.

Президентът и генералът се ръкували и се разделили. Това обаче бил само първият акт на действието

Скоро, докато той все още е бил Киев, при Залужни са били изпратени други преговарящи - секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Умеров и ръководителят на президентската фракция Арахамия. Те повторили почти същите аргументи: евентуално социално разделение, опасност от прекалено конфликтна кампания, рискове за държавата. Отговорът на Залужни също не се променил.

След това дори най-опитните преговарящи на Банкова изчерпали аргументите си. Но на раздяла те все пак казали на Залужни: "Братко, но ти помисли пак."

След заминаването на Залужни от Киев станало ясно: летният опит на Банкова да рестартира политическия процес и да се опита да организира избори през есента се сблъсква със сериозно препятствие. Планът, който преди няколко седмици изглеждал като бърз политически блицкриг, всъщност преминал в етап на продължителна окопна конфронтация.

От една страна, Зеленски вижда възможност за провеждане на избори, въпреки че всички предизвикателства пред организацията им остават нерешени. Рейтингите му започнаха да се покачват отново след дълъг спад, а успехите на украинските сили на фронта създават много по-комфортна политическа атмосфера за властите, отколкото "Миндичгейт" или гадаенето на Ермак.

От друга страна, президентът няма гаранции за победа на изборите. Напротив, който и да е от двамата популярни генерали е способен да спечели.

Но самият Залужни едва ли е в толкова безупречна политическа позиция, колкото може да изглежда. Рейтингът му остава висок, но вече не демонстрира същата динамика, както веднага след оставката му като главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна.

Политиката е жестока към тези, които отпадат от текущия дневен ред за дълго време.

В същото време расте рейтингът на Кирил Буданов, който, за разлика от Залужни, присъства в информационното пространство всеки ден. И именно това обстоятелство прави предстоящите избори още по-непредсказуеми.

В крайна сметка, ако и двамата генерали влязат в президентската надпревара, те неминуемо ще започнат да се конкурират помежду си. Това е парадоксът на сегашната ситуация: никой от ключовите играчи не иска да пропусне шанса си и затова всички попадат в ситуация на взаимно възпиране.

А това, от своя страна, може неочаквано да отвори пътя към втория тур за "трети кандидат" като същия Александър Усик, когото почти никой не смята за фаворит днес.