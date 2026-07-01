Трима загинаха в Мексико при празненствата след мача от Мондиал 2026

Трима души са загинали Мексико Сити, след като фенове излязоха по улиците, за да отпразнуват класирането на националния отбор по футбол на страната за осминафиналите на Световното първенство, пише агенция ДПA.

Мексико победи Еквадор с 2:0 на „Естадио Ацтека“ и може да се изправи срещу Англия на същия стадион в неделя, ако селекцията на Томас Тухел победи ДР Конго.

От секретариата по обществено здравеопазване в Мексико Сити потвърдиха, че 44-годишен мъж, 19-годишна жена и 48-годишна жена са починали от задушаване, всички близо до Пасео де ла Реформа в центъра на града.

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Кметът на Мексико Сити Клара Бругада написа в своя профил в социалната платформа X акаунт: „Както съобщи @SSaludCdMx, екипите за спешна помощ на Мексико Сити незабавно се отзоваха на сигнала за трима души в безсъзнание на различни места близо до Пасео де ла Реформа. Всички медицински протоколи за реагиране бяха активирани. За съжаление обаче те загубиха живота си. В контакт сме със семействата, за да им осигурим цялата необходима подкрепа. Изпращам сърдечна прегръдка и най-искрените си съболезнования на техните близки. Повтаряме призива си винаги да празнуваме с отговорност, грижа и съпричастност“.

(БТА)