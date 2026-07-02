Столична община си търси 25,4 млн. евро за транспорта, липсвали в проектобюджета на ПБ

Столична община изрази сериозно безпокойство относно проектобюджета за 2026 г., в който липсват средства за обезпечаване на градския транспорт в столицата.

Недостигът е в размер на 25,4 млн. евро, от които 11,8 млн. евро са нужни за охрана на метрото от МВР, а 13,6 млн. са необходимо държавно съфинансиране (субсидия) по Европейския Регламент за обществен превоз на пътници (1370/2007). В официално становище до министър-председателя Румен Радев и министъра на финансите Гълъб Донев общината настоява за спешна ревизия на бюджетните параметри, за да се предотврати рискът от криза в транспортната система, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Разминаване между управленски приоритети и бюджетна реалност

В програмата на коалиция „Прогресивна България“ „модерната инфраструктура и свързаност“ са изведени като стратегически приоритет. Въпреки декларациите за „интензивно внедряване на високи технологии“ и „ударно развитие на транспортната инфраструктура“, предложеният държавен бюджет оставя сектора със структурен недостиг.

„Настояваме правителството да запълни пропастта между заявените в програмата си амбиции за „модерна транспортна система“ и недостига от 25 млн. евро, който поставя под реален риск придвижването на стотици хиляди столичани. Недопустимо е критична инфраструктура от национално значение, обслужваща над 1 милион пътувания дневно, да бъде поставена под риск поради липса на адекватно държавно съфинансиране,“ коментира заместник-кметът по транспорт на столицата Виктор Чаушев.

Критични рискове за София

Липсата на мерки в Бюджет 2026 г. поставя под пряка заплаха:

• Сигурността на пътниците: Служебното правителство вече осигури средства за охраната на метрото от МВР за първите четири месеца от годината. Столична община разчита държавата да изпълни ангажимента си и да заложи 11,8 млн. евро за останалите осем месеца.

• Транспортната услуга: Реална е опасността от драстично разреждане на графиците, закриване на линии и натрупване на просрочени задължения на операторите към доставчици, ако държавата не осигури допълнително 13,6 млн. евро за субсидията по Европейския Регламент за обществен превоз на пътници.

Столична община настоява за прилагане на европейските принципи за адекватно субсидиране съгласно Регламент 1370/2007 и предлага справедлив модел на споделена отговорност 50:50 между община и държава. Общината вече осигури 15 млн. евро за покриване на стари задължения, но настоява държавата да изпълни своята отговорност чрез:

1. Адекватен размер на субсидията по европейските регламенти (увеличение от 70 на 83,6 млн. евро).

2. Навременно компенсаторно финансиране за картите с намаления на правоимащите граждани.

3. Общо държавно съфинансиране от 153,25 млн. евро, включително изравнителните плащания за предходната година.

Общината напомня, че правилната подкрепа за София не е подкрепа за кмета, а за града, който създава над 40% от БВП на страната. Столична община очаква държавнически подход, за да не остане „модерната свързаност“ само предизборен лозунг.