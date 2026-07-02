Младежи унищожиха с джипа си дюни на "Каваци"

Поредната проява на брутална наглост и пълно безхаберие взриви социалните мрежи след безочлив инцидент на емблематичния къмпинг "Каваци" край Созопол. Група младежи решиха да превърнат пешеходната дървена пътека върху защитените дюни в автомобилна писта, разбивайки изградената инфраструктура с колата си. След като превозното средство очаквано се окопало дълбоко в пясъка, компанията просто го зарязала и с усмивка на уста се отправила към близкия плажен бар, пишат от "Флагман".

Абсурдната случка се разиграва вечерта на 29 юни 2026 г., като автомобилът е оставен забит в пясъка часове наред под погледите на възмутените летовници. Очевидци разказват, че от заклещената кола са слезли няколко момчета и момичета с бутилки в ръце, които изобщо не се трогнали от стореното материално и екологично бедствие. Вместо да потърсят помощ или да извикат пътна помощ, те невъзмутимо продължили по пътя си към шумното парти в популярното заведение "EXE". Поведението им демонстрира абсолютен отказ от поемане на отговорност и пълно незачитане на законите и правовия ред в страната.

Потърпевши граждани гневно напомнят, че това не е просто обикновен пясък, а строго защитени от закона природни дюни, чието възстановяване отнема десетилетия. Дървените пътеки, които вандалите са изпочупили безмилостно с тежката машина, се изграждат и поддържат с огромен труд и лични средства от работещите в близките заведения и къмпинга. Тези съоръжения имат за цел да пазят крехката морска екосистема, докато осигуряват комфорт за пешеходците, но за секунди биват съсипани от чиста човешка арогантност.

Редовните посетители на къмпинга споделят със загриженост, че атмосферата в района се е променила драстично и традиционното спокойствие е безвъзвратно загубено. Нощният живот в района вече редовно е съпроводен от опасно форсиране на двигатели, пиянски викове до зори и тълпи от видимо неадекватни тийнейджъри.