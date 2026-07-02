Евтим Милошев освободи ръководството на НДК

Министърът на културата Евтим Милошев е освободил съвета на директорите на Националния дворец на културата, съобщиха от Министерството на културата.

На мястото на досегашното ръководство са избрани Ия Петкова-Ангелова, Цветелина Николова, Лъчезар Весов, Борис Панкин и Иванка Веселинова. Мандатът им ще продължи до провеждането на конкурсна процедура, но за не повече от шест месеца.

На първото си заседание новият съвет на директорите е избрал за изпълнителен директор Ия Петкова-Ангелова. В периода между 2015 и 2020 г. тя е била ръководител на направление "Стратегическо развитие" в НДК.

Смяната в ръководството идва на фона на вече изнесени от министъра данни за финансовото състояние на дружеството и възнагражденията в управлението му. На пресконференция на 5 юни Милошев обяви, че въпреки влошените финансови показатели през последните години възнагражденията на съвета на директорите на НДК се удвояват спрямо 2024 г. и почти се утрояват спрямо 2023 г. Това се случва при отчетена загуба и натрупана загуба от близо 49 млн. евро, посочи тогава министърът.

По думите му за възнаграждения на съвета на директорите през 2023 г. са били отделени над 103 000 евро, през 2024 г. - 157 989 евро, а през 2025 г. - 304 534 евро. Милошев обяви още, че възнаграждението на изпълнителния директор Андрияна Петкова Татарова през 2025 г. е 200 681 евро, или 13 680 евро месечно.

На 25 юни, по време на заседание на Комисията по културата и медиите, министърът заяви, че Татарова е отстранена като член на съвета на директорите на НДК, но това не я освобождава от отговорност. Той обясни, че до заличаването на името ѝ в Търговския регистър при Агенцията по вписванията тя е задължена да не извършва действия, свързани с правомощията ѝ като член на съвета на директорите.

Милошев е прекратил и договора за възлагане на управлението на дружеството, сключен с Андрияна Петкова Татарова.