Божанов към Донев: Нямате управленска програма, не знаете какво да напишете в нея

Сблъсък и размяна на реплики между вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев и един от лидерите на “Демократична България“ Божидар Божанов относно мерките за по-качествено здравеопазване в страната.

Финансовият министър е на изслушване в пленарна зала.

Божидар Божанов попита Донев защо правителството на премиера е пропуснало да направи одит на НЗОК и кога ще бъдат ликвидирани “старите мрежи“ на бившата Държавна сигурност, които източват държавата, включително и Здравната каса.

Донев отговори и не скри, че има сериозни нарушения в здравеопазването.

“Факт е, че откакто е направена здравната реформа, тя продължава всяка година, т.е. тя не е спряла. Въпреки обещаните повишаване на качеството и достъпността на здравните услуги, това не е постигнато в такава степен каквато желаят гражданите“, отговори вицепремиерът Донев, който отговаря и за здравния ресор в кабинета “Радев“.

Сред проблемите на родното здравеопазване вицепремиерът изброи редица практики, включително и това, че имаме много по-голям процент на болнична помощ, отколкото на доболнична, имаме повече разходи за лечение, отколкото за превенция. “Всички средства, които са през здравноосигурителните вноски на гражданите и акумулирани от НЗОК трябва да бъдат по-целенасочено изразходвани и за доболнична и за специализирана помощ“, каза още Донев.

Вицепремиерът обеща, че всички тези проблеми ще бъдат отразени в “нашата управленска програма, която съвсем скоро ще бъде публикувана“.

От своя страна Божанов каза, че чак сега е разбрал от отговора на Донев, защо “Прогресивна България“ нямат още управленска програма.

“Не знаете какво да пишете в нея. Проблемите са ясни и ние ги знаем. Очакваме да видим како конкретно ще направите, за да подобрите българското здравеопазване. Очакваме през следващите два-три месеца да разберете какво ще правите в тази сфера“, каза Божанов.