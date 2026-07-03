Иво Христов: Комисията по досиета изпълни мисията си

По време на изслушване в пленарна зала вицепремиерът Иво Христов заяви, че Комисията по досиета отдавна е изчерпана структура с бюджет от 2,8 млн. евро годишно.

“Тя отдавна изпълни своята мисия и практически не функционира в момента”, добави вицепремиерът в отговор на Станислав Анастасов от ДПС относно намеренията за закриването на комисията в проектобюджета.

“Това, което ние предлагаме, съвсем не е да се закрие достъпът до досиетата, а обратното - да го демократизираме и улесним, като дигитализираме досиетата и ревизираме закона, така че всеки от нас да може да чете това, което го интересува”, обясни Христов.

“Бих предложил да не бъркаме досиетата с Комисията по досиетата. Досиетата е огромен масив от документи от близкото минало, които са надеждно съхранени и до които има гарантиран законов достъп със съответната процедура”, добави Христов.

По думите на вицепремиера досиетата вече са прочетени и изчерпани. “Трябва да отворим досиетата от последните години - това очакват хората и за това гласуваха”, каза още Христов.

Според него достъпът до досиетата остава при сегашния режим, докато бъдат реформирани в посока повече публичност и по-лесна достъпност.

В проектобюджета, публикуван на сайта на Министерството на финансите, е записано, че до 15 септември 2026 година трябва да се разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и преминаване на дейността ѝ към Държавна агенция “Архиви“, припомня БТА.