Донев се ангажира да защити държавния интерес в “Международен панаир Пловдив“ АД

От пресцентъра на Министерството на финансите съобщиха, че вицепремиерът Гълъб Донев е изпратил заявление до Върховния касационен съд, в което потвърди всички процесуални действия, извършени от министъра на икономиката и индустрията, по делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер - носител на правата върху 29% от капитала на “Международен панаир Пловдив“ АД.

С подаденото заявление финансовото министерство застава зад предприетите от Министерството на икономиката и индустрията съдебни стъпки. Потвърждаването на извършените процесуални действия цели да гарантира законността на искането държавата да бъде официално призната за собственик на 29-процентния дял в дружеството.

Свързани статии ДБ: От Румен Радев и Гълъб Донев зависи бъдещето на Пловдивския панаир

Сагата около контрола върху емблематичния търговски и панаирен комплекс датира от години и е свързана с опитите за прехвърляне на държавните акции в частни ръце. През 2016 г. държавата прехвърли безвъзмездно своите 49% акции в Пловдивския панаир на две общини – Варна (29%) и Пловдив (20%).

Впоследствие държавата поиска община Варна да върне обратно своя дял на Министерството на икономиката. Вместо да върне акциите на държавата, обаче, с решение на Общинския съвет във Варна бе задвижена процедура за апортиране на 29-те процента в дружеството “Пълдин Туринвест“ АД, контролирано от бизнесмена Георги Гергов.

При окончателно финализиране на апорта делът на “Пълдин Туринвест“ в Пловдивския панаир щеше да скочи над 79%, блокирайки напълно възможността на държавата и община Пловдив да влияят върху вземането на стратегически решения за бъдещето на комплекса.

Затова Министерството на икономиката заведе редица съдебни производства и блокира вписването на апорта в Търговския регистър, настоявайки, че държавата не е губила правата си върху 29% от капитала.

С внесеното заявление пред ВКС държавните институции потвърждават консолидираната си позиция да довършат съдебната битка и да защитят държавното участие в пловдивския комплекс