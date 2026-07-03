49-годишната жена, пострадала при мелето на АМ "Тракия", диша сама, стабилизирана е

Стабилизирано е състоянието 49-годишната Петя Терзийска, пострадала при тежката катастрофа на автомагистрала (АМ) "Тракия" и транспортирана с медицински хеликоптер до Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Свети Георги" – Пловдив на 25 юни, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Тежкият инцидент, при който загинаха две деца и един възрастен мъж, стана на 24 юни.

При постъпването си в болницата жената беше в критично общо състояние и с непосредствена опасност за живота, като в продължение на дни екипът на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение положи непрекъснати, денонощни усилия за овладяване на състоянието ѝ и спасяването на живота ѝ.

Към днешна дата тя е екстубирана, диша самостоятелно, контактна и адекватна е, предстоят последващи операции и продължително възстановяване, допълниха от УМБАЛ "Свети Георги".

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Разследването сочи, че шофьора на камиона е загубил контрол, преминал е през разделителната мантинела и е навлязъл в насрещното платно, където е ударил кола с петима души, движеща се в посока Бургас.

На място загинаха водачът на колата и две 9-годишни деца. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания - 49-годишна Петя Терзийска и съпругът ѝ - 46-годишен треньор в школата на футболен клуб "Славия" Иван Терзийски.

Шофьорът, причинил тежкия пътен инцидент Енчо Динев, остава в ареста.