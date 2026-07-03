BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 88

49-годишната жена, пострадала при мелето на АМ "Тракия", диша сама, стабилизирана е

Предстоят и още операции и продължително възстановяване

03.07.2026 | 15:48 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Стабилизирано е състоянието 49-годишната Петя Терзийска, пострадала при тежката катастрофа на автомагистрала (АМ) "Тракия" и транспортирана с медицински хеликоптер до Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Свети Георги" – Пловдив на 25 юни, съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Тежкият инцидент, при който загинаха две деца и един възрастен мъж, стана на 24 юни.

Свързани статии

При постъпването си в болницата жената беше в критично общо състояние и с непосредствена опасност за живота, като в продължение на дни екипът на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение положи непрекъснати, денонощни усилия за овладяване на състоянието ѝ и спасяването на живота ѝ. 
Към днешна дата тя е екстубирана, диша самостоятелно, контактна и адекватна е, предстоят последващи операции и продължително възстановяване, допълниха от УМБАЛ "Свети Георги".

Свързани статии

Разследването сочи, че шофьора на камиона е загубил контрол, преминал е през разделителната мантинела и е навлязъл в насрещното платно, където е ударил кола с петима души, движеща се в посока Бургас.

На място загинаха водачът на колата и две 9-годишни деца. Другите двама пътници бяха откарани в болница с тежки наранявания - 49-годишна Петя Терзийска и съпругът ѝ - 46-годишен треньор в школата на футболен клуб "Славия" Иван Терзийски.
Шофьорът, причинил тежкия пътен инцидент Енчо Динев, остава в ареста. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

49-годишната жена пострадала мелето Тракия диша сама стабилизираона е
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem