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"Оставка" ехти в центъра на София: Протест срещу Радев блокира ул. "Леге"

Демонстранти обвиниха държавния глава, че излага България на риск, и настояха за политическа промяна

03.07.2026 | 21:05 ч. Обновена: 03.07.2026 | 21:11 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Граждани протестират пред сградата на президентството срещу правителството. Демонстрацията под надслов „АНТИРадев“ е организирана в социалните мрежи. Движението по улица "Леге", между сградата на президентството и Националния археологически институт и музей, е затворено. 

"Румен Радев не може да продължава и секунда повече да бъде министър-председател", каза пред събралите се организаторът на протеста Манол Глишев. 
"Няма да продължаваме да търпим всички лъжи", допълни той. 

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"Неприятната тема, която ни засяга пряко, слонът в стаята, е войната в Украйна. До България не трябва да стигне това "мръсно руско насилие", каза още Глишев. Радев ни излага на екзистенциална опасност, допълни той.

Протест срещу

Русия в момента управлява нашата икономика, посочи Глишев. 

В района има полицейско присъствие. Протестиращите скандираха "Оставка" и издигаха български и украински знамена, както и знамена на Европейския съюз.

Протест срещу

На 27 юни протестиращи против правителството затвориха движението по булевардите „Дондуков“ и „Цар Освободител“ в София с викове „Оставка“ и „Тук не е Москва“. В района на т.нар. Триъгълник на властта имаше полицейско присъствие.

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