Финансист за "Бюджет 2026": Приемането му в момента е безсмислено

Приемането на този бюджет в момента е безсмислено. Това заяви пред Money.bg Любомир Дацов - член на Фискалния съвет.

"Абсолютно безсмислено е приемането, защото ние си имаме бюджет. Онова, на което му викат "преходен", което се кръщава бюджет, всъщност е нов бюджет, защото той има индексация по всички основни пера. Ние имаме чисто нов бюджет - това, което в момента се случва, е въпрос на техника или са поемани някакви ангажименти, защото допълнително се влошават някои параметри - издръжката се влошава, става по-висока", разкри Дацов пред Bulgaria ON AIR.

Той подчерта, че споделя личното си мнение за бюджета, а не на институцията, която представлява.

"Не знам какво да мисля за тоя бюджет. Няма за какво да се закачиш за него. Дори и това прекомерно нарастване на капиталовите разходи - не е много обяснимо. Дори от макроикономическа гледна точка не е много обяснимо, защото като стовариш толкова пари на пазара и ги разплатиш приблизително, колкото е цялото парично нарастване за година, познай какво ще стане с инфлацията. Не знам къде минава здравият разум, тъй като за разлика от много други хора, не си позволявам да използвам вътрешна информация", каза още Любомир Дацов.

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