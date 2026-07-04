Цяла нощ спасители ще дежурят покрай р. Струма в търсене на второто дете

Цяла нощ екипите ни остават тук. Операцията по търсене на детето се затруднява от мътната вода и от бързеите, които са опасни за всеки, който влезе да ги провери.

Това каза Стефан Георгиев, началник отдел "Оперативна дейност" в отдел "Аварийна помощ и превенция" към Столична Община.

След часове търсене, все още не е намерено изчезналото дете. Тялото на едно от децата бе открито късно снощи. Става дума за момиче, чието тяло е намерено на около 150 метра от мястото на инцидента край кюстендилското село Пастух.

"С щаба и екипа на място обсъждаме множество варианти за издирване, стига да е безопасно за хората. Обходена и проверена е огромна територия от реката", допълни Георгиев.

Изминаха вече 24 часа от инцидента, 24 часа сме на терен и ние. Към момента продължаваме с издирвателните мероприятия, поканихме да се включат и от рафтинг клуб "Кресна", отново ще обходим реката и бързеите преди да се стъмни, заяви областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, цитиран от БГНЕС.

Последната следа е от вчера в 22.00 ч., когато е открито тялото на по-малкото детенце. Днес вирът е обходен от екипите, проверен е и с машина, която сканира дъното, с лодки, както и с дронове, обикаляха пеша и патрули от пожарникари, допълни Гергинов.

Инцидентът е станал, след като три деца на 8, 11 и 6 години отишли на пикник с баба си и дядо си. Бабата и дядото са открити мъртви в реката.

Сигналът за бедстващите хора е подаден в петък между 17:20 и 17:30 часа. Институциите са реагирали незабавно, като в рамките на по-малко от час на място са се отзовали екипи на пожарната, полицията, Планинската спасителна служба, както и доброволчески отряди от Кюстендил и младежи с лодки от Бобошево.

В издирването на изчезналите две момчета се включиха полицията и доброволци. Столичната община изпрати специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция", който да се включи в издирвателната операция край река Струма. Екипът се състои от двама спасители и е оборудван с лодка, сонар и специализирана техника за работа при подобни операции.

Какво е довело до трагедията все още не е ясно. |БГНЕС