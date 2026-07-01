95% от учениците у нас използват изкуствен интелект (AI), показва проучването на Българската асоциация на софтуерните компании.

То обхваща над 10 хил. ученици, близо 1800 учители и 210 директори от 63 училища в цялата страна. Учителите ще имат водеща роля при въвеждането на изкуствен интелект в учебния процес.

"Учениците са силно мотивирани, а и са поколението, което буквално е родено с телефони. При тях преходът идва по-естествено", коментира Доброслав Димитров от Българската асоциация на софтуерните компании в предаването "България сутрин".

Той подчерта, че трябва да се направи така, че AI да бъде полезен и за учениците, и за учителите, а не да бъде вреден.

По думите му AI може да бъде най-добрият приятел на учителя, като му помага в подготовката на уроците.

"Изкуственият интелект влиза в базовата грамотност - така както се учим да пишем и да четем, трябва да се научим да работим с тези инструменти", подчерта той пред Bulgaria ON AIR, като заяви, че и домашните трябва да бъдат съобразени с това, че ще се ползва AI от учениците.

Според него AI е вреден, когато го ползваме като Google, затова съветва да задаваме въпроси към ChatGPT все едно е наш приятел, а не да бъде просто търсачка с готов отговор.