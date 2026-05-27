Пълна забрана за тротинетките въведоха в курорта Албена

Целта е да се гарантира сигурността и здравето на всички гости

27.05.2026 | 14:19 ч. 12
БГНЕС

„Албена“ АД въведе тотална забрана за движение на електрически тротинетки, скутери и бордове на територията на едноименния морски курорт.

Заповедта на ръководството е в сила от 27 май и има за цел на гарантира сигурността и здравето на всички гости.

В комплекса вече почиват много семейства с малки деца, което изисква премахване на рисковете от инциденти, съобщиха от дружеството.

Забраната важи за алеите, пространствата около хотелите, търговските и развлекателни обекти, паркингите, подходите към плажа и пътната мрежа в курорта.

Изключение има за специализирани превозни средства, използвани от хора с увреждания. Екипите по сигурността в комплекса ще следят за спазването на заповедта, а пристигащите с електрически тротинетки и скутери ще могат да ги оставят на паркинг „Автогара“.

