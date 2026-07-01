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Шестима ранени при тежка катастрофа между тир и микробус край Скравена

Към момента движението по пътя е ограничено

01.07.2026 | 18:55 ч. Обновена: 01.07.2026 | 18:55 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Шестима души пострадаха при челна катастрофа между тир и микробус по пътя Скравена-Ботевград, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София. По първоначални данни няма тежко пострадали. Шестимата са били работници и са се возили в микробуса. Екипи на Спешна помощ преглеждат на място, като всички пострадали са контактни.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на тира са отрицателни. Очакват се пробите на шофьора на микробуса.

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Към момента движението по пътя е ограничено. От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха, че е въведен обходен маршрут за леките автомобили от пътен възел "Новачене" - Новачене - Скравена - Ботевград - София. Тежкотоварните автомобили изчакват на място. В посока Враца леките коли се отбиват от пътен възел "Ботевград" - Ботевград - Новачене - Враца.

Организиран е обходен маршрут към София през Ребарково и Своге. 

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