Плащаме 23 хил. евро на британец, пребит от фенове на "Левски"

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 23 000 евро, представляващи обезщетение в изпълнение на решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) срещу България, постановено на 17 февруари 2026 г. Казусът е на Леон Франсоа д`Асисиз Кофи, чернокож британски гражданин, предаде Сега.

На 29 септември 2018 г. в София той става жертва на побой, нанесен му от група футболни фенове на "Левски" след мач срещу "ЦСКА-София". Вследствие на боя Кофи е със сериозни наранявания - счупена челюст, избити зъби и други травми по главата. Нападението срещу него е извършено буквално пред централния вход на МВР - на ъгъла на столичните улици "6-и септември" и "Ген. Паренсов".

Пред ЕСПЧ живеещият и работещ в София британец повдига две оплаквания по чл. 3 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (забрана за нечовешко отношение). Първото оплакване е, че властите не са създали адекватна нормативна рамка за предотвратяване на нападението и не са я приложили ефективно на практика (в нарушение на материалния аспект на чл. 3 от Конвенцията). Второто е, че властите не са разследвали ефективно побоя, който е причинил сериозни страдания на жертвата и е бил мотивиран от расистки подбуди (нарушение на процедурния аспект на чл. 3 от Конвенцията).

Леон Кофи твърди и нарушение по чл. 14 във връзка с чл. 3 от Конвенцията за дискриминационно третиране при разследване на инцидента. ЕСПЧ установява, че българската правна уредба достатъчно добре регулира деянията, от които е пострадал Леон Кофи и няма нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия материален аспект.

Съдът обаче заключава, че разследването на инцидента не е било ефективно и способно да доведе до установяване на фактите и разкриване на извършителите и намира нарушение на чл. 3 от Конвенцията в неговия процедурен аспект. ЕСПЧ намира също, че властите изобщо не са разследвали възможните расистки подбуди. Въз основа на заключенията си по чл. 3 от Конвенцията, ЕСПЧ заключава, че държавата е нарушила и чл. 14 във връзка с чл. 3.

Присъденото обезщетение е 18 500 евро за неимуществени вреди и 4500 евро за разходи и разноски.