Б.Т.Р. с 11 концерта в страната през 2026 година

Б.Т.Р. започва националното си турне след броени дни. Първият концерт от Tour 2026 е на 17 юли в Летния театър в Габрово, а обиколката ще премине през 10 от големите летни сцени в страната. Финалът по традиция ще бъде в Зала 1 на НДК в София на 27 ноември.
В програмата ще звучат както най-популярните песни на групата, така и нов материал.
Дати от Tour 2026:
- Габрово, Летен театър - 17 юли
- Русе, Летен театър - 11 август
- Шумен, Летен театър - 12 август
- Пловдив, Античен театър - 13 август
- Бургас, Летен театър - 19 август
- Стара Загора, Летен театър - 20 август
- Варна, Летен театър - 23 август
- Плевен, Летен театър - 27 август
- Велико Търново, Летен театър - 3 септември
- Добрич, Летен театър - 8 септември
- София, Зала 1 на НДК - 27 ноември
Турнето идва малко след премиерата на "Ще бъда там" - първата обща песен на Б.Т.Р. и Любо Киров. Парчето съчетава рок звученето на групата с характерния стил на изпълнителя. Музиката е на Славчо Николов, текстът е написан от дъщеря му Яна Николова, а аранжиментът е дело на Б.Т.Р. и Антоний Георгиев-Тонто от Ахат. Новият сингъл вече привлече вниманието на публиката и музикалните медии, които определят съвместната работа между Б.Т.Р. и Любо Киров като една от интересните музикални срещи на сезона.
Б.Т.Р. е на българската сцена повече от три десетилетия и продължава да създава нова музика и да събира публика от различни поколения. През 2025 г. групата реализира съвместно турне с Ахат, което премина през редица градове в страната и привлече хиляди фенове.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.