Б.Т.Р. с 11 концерта в страната през 2026 година

Б.Т.Р. започва националното си турне след броени дни. Първият концерт от Tour 2026 е на 17 юли в Летния театър в Габрово, а обиколката ще премине през 10 от големите летни сцени в страната. Финалът по традиция ще бъде в Зала 1 на НДК в София на 27 ноември.

В програмата ще звучат както най-популярните песни на групата, така и нов материал.

Дати от Tour 2026:

Габрово, Летен театър - 17 юли

Русе, Летен театър - 11 август

Шумен, Летен театър - 12 август

Пловдив, Античен театър - 13 август

Бургас, Летен театър - 19 август

Стара Загора, Летен театър - 20 август

Варна, Летен театър - 23 август

Плевен, Летен театър - 27 август

Велико Търново, Летен театър - 3 септември

Добрич, Летен театър - 8 септември

София, Зала 1 на НДК - 27 ноември

Турнето идва малко след премиерата на "Ще бъда там" - първата обща песен на Б.Т.Р. и Любо Киров. Парчето съчетава рок звученето на групата с характерния стил на изпълнителя. Музиката е на Славчо Николов, текстът е написан от дъщеря му Яна Николова, а аранжиментът е дело на Б.Т.Р. и Антоний Георгиев-Тонто от Ахат. Новият сингъл вече привлече вниманието на публиката и музикалните медии, които определят съвместната работа между Б.Т.Р. и Любо Киров като една от интересните музикални срещи на сезона.

Б.Т.Р. е на българската сцена повече от три десетилетия и продължава да създава нова музика и да събира публика от различни поколения. През 2025 г. групата реализира съвместно турне с Ахат, което премина през редица градове в страната и привлече хиляди фенове.