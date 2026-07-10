В Созопол забраниха движението на тротинетки и офроуд превозни средства

Движението с електрически тротинетки по ул. "Републиканска" в Новия град на Созопол и влизането на АТВ и офроуд превозни средства в Стария град вече са забранени. Ограниченията са въведени заради необходимостта от повишаване на обществената безопасност, намаляване на шума и запазване на спокойствието в най-посещаваните части на града. Това съобщиха от пресцентъра на Община Созопол.
Забраната за електрически тротинетки по ул. "Републиканска", известна като "Веселата улица", е свързана с интензивния пешеходен поток в района. Целта на мярката е да се предотвратят рискови ситуации и да се гарантира безопасността на жителите и туристите.
Друго въведено ограничение засяга Стария град, където се забранява движението на АТВ и UTV (високопроходими офроуд превозни средства). От Общината посочват, че мярката е предприета заради сигнали за нарушаване на обществения ред и шума, създаван от тези превозни средства.
Контролът по спазването на въведените правила ще се извършва от компетентните органи, като нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство, посочва БТА.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.