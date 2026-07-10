В кои три, специфични възрасти, животът ни става труден според астрологията

Астрологически някои години са по-добри от други, тъй като планетите се изместват и променят през зодиакалните знаци. Животът става труден в три специфични възрасти, известни като годините на Сатурн в астрологията.

Сатурн е наричан „надзирател“ от астролозите, защото тази планета представлява структурата в нашия живот, както и работата и постиженията. Тя ни показва нашите ограничения, докато се движи през картата. В много отношения можете да очаквате всеки годишен резултат в зависимост от това какво прави транзитиращият Сатурн през тази конкретна година. Суровите транзити на Сатурн винаги съвпадат с трудни времена по някакъв начин, а леките транзити обикновено означават стабилност и растеж.

Макар че един суров транзит не е нещо, което някой от нас очаква с нетърпение, понякога той се превръща и в необходима проверка на реалността, ако вървим в грешна посока. Това може също да показва проблеми, свързани с любовта и парите, или всякакви други житейски проблеми. Въпреки че следващите години на Сатурн може да са трудни, през тези времена все пак научаваме много уроци, които в крайна сметка водят до растеж.

На 14-годишна възраст Сатурн е в опозиция с наталния Сатурн, който учи на отговорност.

Транзитиращият Сатурн прави първата си опозиция с вашия натален Сатурн около 14-годишната ви възраст. В астрологията опозиционният аспект е известен с това, че носи борби с другите. Тийнейджърските години започват на 14 години, заедно с желание за отделяне от семейството, обикновено заради приятели и социални дейности.

Това е възрастта, в която обикновено започваме да намираме свои собствени приятели, тъй като започваме да правим повече свои собствени избори и решения. Докато работите върху придобиването на собствената си идентичност, може да започне да се появява полярност между вас и хора с авторитет, като членове на семейството и учители.

На 21-годишна възраст квадратурата на наталния Сатурн изпробва вашата отдаденост

На 21 години вече сте пълнолетни и започвате да се учите как да живеете в света като възрастен. Независимо дали сте в университет или на работа, много отговорности ви очакват, докато се учите как да живеете самостоятелно.

Може да ви е трудно да се приспособите към натоварен график за учене, ако сте в университет, или да поемете много отговорности, ако не сте. Тежестта на отговорностите може да изглежда депресираща за тези, които не са се справяли с нея преди.

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