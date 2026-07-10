Справката на ГДБОП с имена на хора, свързани с частните полети на Пеевски, вече е в парламента

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка относно проведена оперативно-издирвателна дейност в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" – МВР.

Документът е изпратен до председателя на Народното събрание във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни относно проверката на санкционирани по глобалния закон „Магнитски" лица.

Предоставените данни не застрашават по-нататъшните действия на органите на реда. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните и полетни данни от началото на 2023 година до юни 2026 година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки.

Предоставената на депутатите информация включва пълния списък с лица и техните връзки, установени от службите покрай пътуванията на Пеевски.

Според министър Демерджиев народните представители сами ще могат да преценят кои са тези хора и какви са техните отношения с лидера на ДПС, дали част от тях са участвали в процедури по обществени поръчки и има ли сред пътниците лица, свързани с делото, известно като "Аферата КТБ".

Проверката на МВР обхваща период от 8 години, през който Делян Пеевски е осъществил общо 227 полета, като над 170 от тях са били чартърни. Според изнесените от МВР данни сумата за извършените частни полети се изчислява на около 1,8 млн. евро. По време на тези пътувания са установени съвместни резервации с общо 81 души.

На 2 юли вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента каза, че е установено съвместно пътуване на 5 април 2024 г. с въздушен превозвач в посока София - Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова. Ден по-късно Десислава Атанасова, която в момента е конституционен съдия, заяви, че твърдението е невярно.