Близнашки: Трябва да имаме държавници, а не шарлатани и шушумиги

Преподавателят по конституционно право и бивш служебен премиер проф. Георги Близнашки коментира казуса с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски и била ли е с него конституционния съдия Десислава Атанасова.

Според него е трудно да се докаже кой къде е ходил и защо е пътувал.

"След като няколко години името на Пеевски се повтаряше нон-стоп, накрая нещата опират до полети с частен самолет. Хората, които тръгват да разчистват терена, трябваше да са по-добре подготвени - занимават ни с пикантна история", каза още Близнашки пред Bulgaria ON AIR.

Той се усъмни и че има битка с олигархията, тъй като именно "тя е довела днешните управляващи на власт".

"Олигархията има обективно съществуване. Въпросът е дали ще ги принудим да спазват някакви правила в играта. Беше време, когато държавата можеше да ги контролира, след това те самите започнаха да редят правителствата. Не трябва да се допуска олигархията да контролира политическия живот. Обявиш ли война на олигархията, ти си обречен", изтъкна бившият служебен премиер.

По думите му се въртим в омагьосан кръг и хората, които дърпат конците, живеят с мисълта, че много хитро са надиграли историята и техните деца и внуци поемат пътя като борци срещу корупцията.

"Още от 90-те години те са упражнявали контрол върху събития, атаки срещу Конституцията. Моята грижа е пребъдването на демократичната Конституция на България. Едни и същи хора доведоха Борисов на власт и го свалят от власт. Новата партия на Румен Радев трябва да бъде на властта, те живеят с мисълта, че ще овладеят институциите. Много се съмнявам", коментира Близнашки.

Той подчерта, че законът "Магнитски" не може да се прилага у нас и трябва да си оправяме нещата сами, а не да се позоваваме на американски закони.

"Ако искаме да сме сериозна държава, ние трябва да имаме държавници, а не шарлатани и шушумиги", настоя Близнашки.

Какво каза той за съдебната реформа - вижте във видеото