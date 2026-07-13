Почивка за 20 евро на ден? Кранево пази ниските цени, но туристи няма

Докато цените по българското Черноморие достигат рекордни нива, Кранево се опитва да запази почивката по джоба на повече туристи. Хотелиери и ресторантьори в курорта твърдят, че въпреки поскъпването на стоките и услугите не са повишили значително цените. Това обаче засега не е достатъчно, за да привлече очаквания брой гости.

Офертите за ол инклузив варират между 20 и 50 евро на човек на ден според категорията на хотела. На места това излиза по-евтино от наема на комплект чадър и шезлонги на някои български плажове.

"И евтино, и хубава храна, условията са чудесни... 20 евро на ден с храна сутрин, обед и вечер. И обслужването е много добро", споделя турист пред БНТ.

Сред редовните посетители има и много чужденци.

"Ние сме от Молдова, голяма група, и от 6 години идваме на плажа в Кранево - да плуваме в морето, да се радваме на слънцето и да се забавляваме", разказва друг гост на курорта.

Цените на нощувките са останали на нивата от миналата година, въпреки инфлацията. Това обаче свива печалбите на хотелиерите.

"Печалбите за хотела не са особено големи, защото всички виждат, че стоките в магазините поскъпват", коментира собственикът на хотел в Кранево Станислав Димитров.

Заведенията също се опитват да задържат цените, като работят директно с производители и местни рибари. Според концесионера на Централния плаж Тихомир Цветков разпространените твърдения за прекалено скъпа храна по морето не отговарят на ситуацията в Кранево.

"Спекулациите за таратор от 8 - 9 евро - при нас тараторът е 3 евро. При нас рибената чорба е от 6 вида риба, включително има и калкан, и е 5 евро", посочва той.

Въпреки достъпните предложения сезонът не се развива според очакванията на бизнеса. Резервациите вървят по-бавно, а част от вече направените са били отменени.

"Доста сложен и труден сезон. Резервациите не вървят с темповете, с които трябваше. Започнаха много анулации", обяснява Димитров.

Според представителите на туристическия бранш негативните публикации и коментари за българското море преди началото на сезона са отказали част от почиващите.

"В интернет пространството постоянно се тръбеше, че е много скъпо, че е мръсно. Ами нито е скъпо, нито е мръсно", заявява хотелиерът.

Централният плаж в Кранево тази година е отличен със "Син флаг" - международен сертификат за качество на водата, чистота, безопасност и добро управление.

"Тази година сме горди собственици вече и на "Син флаг" на плажа. Това е европейско признание за качество", казва Цветков.

Надеждите на хотелиерите и ресторантьорите са през август потокът от туристи да се увеличи и поне част от натрупаните до момента загуби да бъде компенсирана.