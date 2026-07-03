Според зодията: Какво ви очаква през лятото?

Вече официално посрещнахме лятото и емоциите се нажежават. Това е любим сезон за много хора - пълен с ваканции, морски и планински почивки, повече време навън с приятелите, дълги дни и нощи в парковете и край басейна, арт фестивали и концерти на открито, вълнения, трепети, надежда за нещо хубаво. Какво да очаква всяка зодия от летния сезон на 2026 г.? Ето прогнозата на американското издание на "Cosmopolitan".

Овен

Приятелите идват и си отиват, но тези, които са истински и винаги лоялни, ще останат с тях винаги, няма да ги напуснат и да кажат нещо лошо зад гърба им. За съжаление, може би е време да махнат някои хора от социалните си мрежи и да се фокусират само над тези, които го заслужават. Така ще се обградят с позитивност.

Телец

Винаги ще има милион причини да не следват мечтите си. Но повечето от тях са просто техни несигурности, така че сега е идеалното време да променят своя начин на мислене и да се изправят лице в лице със страховете си. Веднъж щом преминат през тях, получават публичност, признания, сбъдват целите си.

Близнаци

Винаги знаят как да се завърнат! В началото на лятото усещат, че има застой в професионалните възможности за тях. Но изведнъж получават имейл от бивш колега или стар познат, и това носи светлина в кариерните им стремежи. Ще им бъде предложен неочакван проект, с който получават и по-висок статус.

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