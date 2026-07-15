"Майкъл" влезе в историята с над $1 милиарда приходи

"Майкъл" ("Michael") надхвърли 1 млрд. долара приходи от билети в световен мащаб и се превърна в първия биографичен филм, достигнал това престижно боксофис постижение.

Филмът за Майкъл Джексън, който явно успя да спечели публиката, е събрал 629,8 млн. долара извън Северна Америка и 371,8 млн. долара на вътрешния пазар, с което общите му световни приходи достигат 1,001 млрд. долара.

Въпреки шумните задкулисни драми и вълната от критики, "Майкъл" чупи рекорди и надминава очакванията още от излизането си на голям екран през април. Филмът дебютира с 97 млн. долара в Северна Америка и 217 млн. долара в световен мащаб, като разби рекорда за премиерен уикенд при музикалните биографични филми, поставен от "Директно от Комптън" ("Straight Outta Compton") през 2015 г. с 60 млн. долара. Благодарение на добрите отзиви от зрители и на публиката, която се връщаше да го гледа повече от веднъж, "Майкъл" остана световна боксофис сила и в разгара на летния киносезон.

Рекорди за историята

Сред постиженията си "Майкъл" вече е най-касовият музикален биографичен филм, като изпреварва сензацията за Queen "Бохемска рапсодия" ("Bohemian Rhapsody") от 2018 г., която събра 911 млн. долара в световен мащаб. Освен това лентата е и най-касовият филм, базиран на реална личност, след като надмина "Опенхаймер" ("Oppenheimer") от 2023 г. с неговите 975 млн. долара.

Това е и най-големият филм в историята на Lionsgate, както и първото заглавие на студиото, достигнало 1 млрд. долара. Преди "Майкъл" най-касовите премиери на Lionsgate бяха "Игрите на глада: Възпламеняване" ("The Hunger Games: Catching Fire") от 2013 г. с 865 млн. долара и "Здрач: Зазоряване - част 2" ("The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2") от 2012 г. с 850 млн. долара. Lionsgate продуцира "Майкъл" и отговаряше за разпространението му в Северна Америка, докато Universal разпространява филма на международния пазар.

"Публиката прие филма още от самото начало и го превърна в уникален културен феномен в кината по света. Тази страст говори за непреходната привлекателност на един от най-великите звукозаписни артисти на всички времена и подчертава продължаващата сила и жизненост на киноизживяването", заяви Адам Фогелсън, председател на Lionsgate Motion Picture Group.

Само още един филм е преминал границата от 1 млрд. долара през 2026 г. досега - анимацията на Universal "Супер Марио Галакси: Филмът" ("The Super Mario Galaxy Movie") с 1,008 млрд. долара. "Играта на играчките 5" ("Toy Story 5") на Disney досега е спечелил 879,1 млн. долара и скоро би трябвало да стане третият филм за годината с подобно постижение.

От Jackson 5 до Краля на попа

Режисьор на "Майкъл" е Антоан Фукуа. Филмът проследява пътя на изпълнителя - от годините му в Jackson 5 до статута му на Краля на попа. Джаафар Джексън, племенник на певеца в реалния живот, влиза в ролята на Майкъл Джексън в актьорския си дебют, а Колман Доминго и Ниа Лонг играят родителите му Джо и Катрин. Очаква се Lionsgate да даде зелена светлина на поне още един филм за живота на Джексън.

"Да достигнем този изключителен праг от 1 млрд. долара с "Майкъл" е дълбоко смиряващ момент, който отдава признание на неуморната отдаденост на нашите невероятни продуценти, актьори, екип и партньори. Това постижение принадлежи на всички, които се събраха около една обща визия - да почетат един от най-великите артисти, които светът някога е познавал. Безкрайно съм благодарен на публиката по целия свят, която прие този филм, дойде в кината и се свърза с тази история през различни поколения и култури. Това историческо постижение е доказателство за непреходната сила на киното да ни събира - и е глава от филмовата история, която никога няма да забравя", заяви Фукуа, цитиран от Variety.