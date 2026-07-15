Дефлация през юни свали годишната инфлация у нас до 5,4%

Годишната инфлация в България намаля до 5,4 на сто през месец юни, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ). Това представлява понижение от 1,5 процентни пункта спрямо предходния месец май, когато годишната инфлация възлизаше на 6,9 на сто.

Понижаването на инфлацията идва след отчетена дефлация в размер на 0,9 на сто през юни. За последно у нас бе отчетена отрицателна инфлация на месечна база през септември 2025 година, когато бе регистрирана дефлация от 0,8 на сто, сочи справка в данните на НСИ.

Инфлацията от началото на годината възлиза на 2,9 на сто, а средногодишната инфлация за периода юли 2025 - юни 2026 г. спрямо периода юли 2024 - юни 2025 г. е 5,1 на сто.

Обявените данни за инфлацията днес се разминават минимално с експресната предварителна оценка на НСИ, публикувана в края на месец юни, според която се очакваше годишна инфлация от 5,6 на сто и дефлация от 0,8 на сто.

Натрупаната инфлация, измерена с националния измерител индекс на потребителските цени, за последните три години (юни 2026 г. спрямо юни 2023 г.) е 12,8 на сто, а за последните пет години (юни 2026 г. спрямо юни 2021 г.) е 43,3 на сто.

През юни 2026 г. цените на стоките и услугите са намалени в следните потребителски групи: „Транспорт“ - намаление с 3,3 на сто; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - намаление с 1,9 на сто; „Облекло и обувки“ - намаление с 1,1 на сто; „Развлечения, спорт и култура“ - намаление с 1 на сто; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - намаление с 0,5 на сто; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - намаление с 0,1 на сто.

Сериозен спад в цените се наблюдава при сезонните зеленчуци, а именно при краставиците – спад от 25,8 на сто, другите зеленчуци (тиквички и патладжани) – понижение от 25,7 на сто, пипер – спад от 20,9 на сто, домати – понижение от 20,2 на сто, зеле - с 15 на сто и картофи – поевтиняване с 10,5 на сто.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи през месец юни тази година: „Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 1,5 на сто; „Образователни услуги“ - увеличение с 0,5 на сто; „Здравеопазване“ - увеличение с 0,2 на сто; „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0,2 на сто; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0,1 на сто.

Годишната инфлация в България според хармонизирания индекс на потребителските цени, който се прилага като сравним измерител за страните от Европейския съюз, възлиза на 5,2 на сто през юни. На месечна база се отчита дефлация от 0,5 на сто, инфлацията от началото на годината възлиза на 3,5 на сто, а средногодишната инфлация е 3,9 на сто.

(БТА)