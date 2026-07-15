Софийският градски съд остави в ареста Траян Филипов от катастрофата на "Челопешко шосе"

Софийският градски съд остави в ареста Траян Филипов, един от обвиняемите за катастрофата на ул. "Челопешко шосе". По-рано той поиска от съда по-лека мярка.

Филипов е роден през 1993 г., но пред съда обърка датата си на раждане.

На днешното заседание стана ясно, че Траян Филипов е шофирал автомобила, който се удари в спирка на градския транспорт.

Управлявал е със 148 км/ч, а преди катастрофата с автобуса не е установено да е имало сблъсък между двата автомобила.

В мотивите си съдията посочи, че може да се направи обосновано предположение, че Филипов е извършил това, за което е обвинен, няма опасност да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление.

Според прокурора по делото може да се направи обосновано предположение за виновността на Филипов и за това, че преди катастрофата двамата с Васил Филипов са се конкурирали, като се движат с висока скорост.

Неговият адвокат каза по време на делото, че синята боя по автомобила, който е управлявал, не е от другия автомобил, участвал в катастрофата, а от автобусната спирка, в която се е блъснал. Според тези данни по думите му отпада подозрението, че двамата обвиняеми по делото са участвали в незаконна гонка.

Според защитника на Филипов това, което е направил, е че се е блъснал в спирка и в дърво, като от това няма жертви и то не е с висока обществена опасност. Адвокатът допълни, че Траян Филипов не е осъждан, реабилитиран е преди 11 години и не е криминално проявен.

Първото решение на магистратите преди месец Филипов изслуша в болница "Пирогов", тъй като здравословното му състояние не позволяваше да се яви в съдебната зала.

Тогава съдът не намери достатъчно данни за гонка между автомобилите, която да е довела до катастрофата с четири жертви и петима тежко ранени. Днес тези твърдения също не бяха потвърдени.

Брат му Васил Филипов също е зад решетките.

Тежката катастрофа стана на 5 юни вечерта след гонка между двата автомобила, единият от които се врязва в автобус 119, а другият отнесе спирка на градския транспорт. Загинаха четирима души и имаше 16 ранени.

Двама от загиналите при тежкия инцидент бяха пътници в автобуса - индийци, работили у нас, на 27 и 31 години.

Най-много пострадали бяха настанени в УМБАЛ „Света Анна“.

През нощта срещу 6 юни там почина още един от ранените – пътник в един от автомобилите, участвали в инцидента.

Малко преди 18 часа на 6 юни беше съобщено и за четвърти починал човек - също пътник в една от колите.