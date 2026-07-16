Финалът на Световното: MrBit черпи, ти се забавляваш

MrBit ще отпразнува финала на Световното първенство подобаващо. Тази неделя се смесват богати футболни емоции, забавни игри и любимото на всеки човек - готини изненади! Единственият минус? Местата са ограничени, така че само най-бързите ще могат да се включат в забавата.

Къде ще се гледа финалът на Световното?

Теренът, на който ще се разиграе събитието, е GIO Premium Restoclub в ж.к. Студентски град, София. Местата са ограничени и се препоръчва предварителна резервация, за да се подсигури място за желаещите.

Телефон за резервация:



089 970 0777



Адрес:



ул.„Йордан Йосифов“ 8А

Какво ще се случва на събитието?

Финалът на Световното ще бъде в центъра на вниманието, но организираната ВИП фен зона на MrBit в GIO Restoclub ще е много повече от обикновено гледане на мача. По време на събитието гостите ще могат да участват в интерактивни игри и да си тръгнат с разнообразие от награди и изненади.

Трябва ли да се плаща за присъствие и участие?

Не, няма вход или такса. Присъствието, гледането на финала на Световното, участието в игрите и възможностите за награди са напълно безплатни. Нещо повече - MrBit ще предостави безплатен кетъринг на своите гости и ще се погрижи да се почувстват по-комфортно, отколкото биха били на дивана си вкъщи.

Кога започва събитието?

Датата е 19 юли, неделя. Финалът на Световното стартира в 22:00 ч. българско време, но купонът винаги започва отрано при MrBit. Вратите на GIO Restoclub ще бъдат отворени в 21:00 ч., а изненадите ще започнат от самото начало. Това не е моментът за закъснения!

Кой ще бъде новият световен шампион по футбол? Няма как да знаем предварително, но можем да разберем заедно тази неделя от 21:00 ч. в GIO Restoclub, Студентски град.