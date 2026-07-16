Скандален клип от Пловдив: Младоженка се вози върху покрит с воал автомобил

Скандален клип от Пловдив разбуни духовете в социалните мрежи. Светкавична проверка на МВР установи нарушителите.

Клипът е заснет на 15 юли по време на сватбено тържество. Жената на видеото е младоженка от една от ромските махали.

Тя се придвижва в покрит с воал открит автомобил на фона на източни припеви по централния булевард "Цар Борис Трети Обединител".

За кратко в кадър влиза и полицейски автомобил. От МВР са категорични, че са налице неоспорими нарушения в Закона за движение по пътищата - пътничката не е обезопасена с колан и задният регистрационен номер е закрит.

На шофьора вече са наложени санкции.