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Скандален клип от Пловдив: Младоженка се вози върху покрит с воал автомобил

На шофьора са наложени санкции

16.07.2026 | 21:26 ч. 17
Снимка: Скрийн bTV

Снимка: Скрийн bTV

Скандален клип от Пловдив разбуни духовете в социалните мрежи. Светкавична проверка на МВР установи нарушителите.

Клипът е заснет на 15 юли по време на сватбено тържество. Жената на видеото е младоженка от една от ромските махали.

Тя се придвижва в покрит с воал открит автомобил на фона на източни припеви по централния булевард "Цар Борис Трети Обединител".

За кратко в кадър влиза и полицейски автомобил. От МВР са категорични, че са налице неоспорими нарушения в Закона за движение по пътищата - пътничката не е обезопасена с колан и задният регистрационен номер е закрит.

На шофьора вече са наложени санкции.

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Тагове:

скандален клип Пловдив младоженка се вози върху автомобил
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