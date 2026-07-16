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Модни трикове, които правят всяка визия по-стилна

Добре направеното подпъхване подчертава талията и не позволява на дрехата да „погълне“ фигурата

16.07.2026 | 22:15 ч. 1
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Модните тенденции се сменят постоянно, но именно стилистичните трикове са това, което наистина преобразява един тоалет. Едно добре подпъхнато горнище може да подчертае талията, скъсената дължина да балансира пропорциите, а умелото наслояване да превърне дори най-обикновените дрехи в елегантна и модерна визия. Тайната не е в това да купувате повече дрехи, а да се научите да комбинирате по-умно това, което вече имате.

Стилисти и модни редактори често подчертават, че пропорциите, балансът и текстурите са основата на всяка добре изглеждаща визия. Независимо дали предпочитате овърсайз ризи, прилепнали топове, сака или уютни плетива, правилният начин на стилизиране може да оформи силуета, да издължи фигурата и да направи аутфита по-завършен с минимални усилия.

Защо тези модни трикове работят

Подпъхването, скъсяването и наслояването играят с визуалните пропорции на тялото. Добре направеното подпъхване подчертава талията и не позволява на дрехата да „погълне“ фигурата. Скъсените дължини визуално удължават краката, особено в комбинация с панталони или поли с висока талия. А наслояването добавя дълбочина и прави визията по-интересна и стилно завършена.

Модните експерти също така препоръчват комбинирането на различни дължини и материи, защото така аутфитът изглежда по-динамичен. Леките слоеве под по-структурирани дрехи запазват силуета изчистен, вместо обемен, а правилното подпъхване създава форма и движение.

Изкуството на перфектното подпъхване

Класическото изцяло подпъхнато горнище е вечна класика, но модерните стилове предлагат по-небрежни и естествени варианти. Един от най-популярните остава така нареченото „френско подпъхване“ – когато само предната част на ризата или тениската е подпъхната. Този трик оформя талията, без визията да изглежда прекалено стегната или официална.

Страничното подпъхване също е чудесен вариант, особено при обемни пуловери и суитшърти. Когато подпъхнете само едната страна около ханша, аутфитът придобива форма, но запазва небрежното си излъчване. Освен това така по-плътните материи не се събират неудобно около корема.

За по-гладък резултат по-тънките материи работят най-добре с по-структурирани долнища. Някои стилисти препоръчват леко да завъртите излишния плат преди подпъхване, за да избегнете излишния обем и да създадете по-мек силует.

Бързи трикове за подпъхване

  • Използвайте ластик за коса от вътрешната страна на овърсайз тениска, за да създадете ефект на скъсен топ без рязане.
  • Оставяйте леко отпуснат плат след подпъхване, за да избегнете опъване и гънки.
  • Комбинирайте подпъхнати ризи и тениски с висока талия за визуално по-дълги крака.
  • При дебели пуловери страничното подпъхване изглежда по-естествено от пълното.
  • Бодитата са чудесна алтернатива на подпъхнатите топове, защото стоят гладко под дрехите.

Още трикове как да изглеждаме стилно вижте в Az-jenata.bg.

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