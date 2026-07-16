Руско риалити: Ветерани и известни личности ще управляват дронове

Руски ветерани от войната, известни личности и студенти ще се появят заедно в риалити телевизионно шоу, наречено "Битката на дроновете", за което президентът Владимир Путин заяви, че ще бъде добра пропаганда.

Шоуто е беше представено на Путин на форума "Всичко за победата!" в Москва от Михаил Галустян - известен комик, който подкрепя войната на Русия в Украйна.

"Това е възможност да проучим темата за дроновете и да я направим разбираема, ангажираща и популярна. Планираме да снимаме на най-красивите места в родината ни", обясни той на Путин, който беше обграден от членове на управляващата партия "Единна Русия". "Успех. Пропагандата е изключително полезно нещо", отговори Путин в коментари, излъчени от държавните медии.

Предаването ще бъде излъчено от руския канал TNT, собственост на държавната енергийна компания "Газпром". Не е ясно кога то ще тръгне по екраните Галустян не разкри други подробности.

Галустян е бивша звезда на руското комедийно шоу KVN, в което отбори се състезават помежду си, за да изпълнят най-смешните скечове. Президентът на Украйна Зеленски, бивш комик, също е изпълнявал скечове на KVN със своята трупа "Квартал 95" в началото на 2000-те.

Твърди се, че Путин е сред най-големите фенове на програмата

Миналата година Путин заяви, че деца на седемгодишна възраст трябва да бъдат обучавани да умеят да използват дронове, което доведе до въвеждането на уроци по дронове в детски градини в някои региони и началото на национално първенство по пилотиране на дронове "Пилоти на бъдещето" за деца на възраст седем и повече години. Финалът ще се проведе в Москва през октомври.

Руските училища, колежи и университети са похарчили около 16 милиарда рубли (152 милиона британски лири) за дронове и оборудване за дронове от началото на войната в Украйна, показват официални документи. Най-големият доставчик на дронове за образователни институции е Geoscan, за който се смята, че негов акционер е Катерина Тихонова, най-малката дъщеря на Путин.

Масирана руска атака с балистични ракети срещу Киев, дронове срещу Харков

Русия е осуетила тайна операция с AI дронове срещу военни летища

Украйна атакува с дронове руски кораби, загина един матрос

НАТО призна нов проблем: Дроновете остаряват по-бързо, отколкото започват войните Свързани статии

Кремъл също така стартира национална кампания за набиране на студенти за екипи с дронове. Най-малко 269 колежа и университета, включително в окупирана Украйна, са били обект на вербовчици, според студентското издание Groza. Заплатите могат да достигнат 7 милиона рубли (66 000 британски лири) годишно, което е многократно над средната заплата в страната.

На студентите се предлага академичен отпуск и освобождаване от образователни такси, ако се върнат от командировка на фронта в Украйна. Въпреки че им се казва, че пилотите на дронове действат далеч от фронтовите линии, те често са приоритет за удари от украинските сили, ако позициите им бъдат открити. Някои съобщават, че са били подложени на натиск да се запишат. Тийнейджъри също така биват вербувани да изграждат дронове-камикадзе в огромно съоръжение в района на Татарстан, на 400 мили източно от Москва.

Предстоящото шоу "Битката на дроновете" беше критикувано от някои провоенни блогъри

"Хора - ни повече, ни по-малко цивилни - умират масово в момента, в реално време, заради тези дронове. Хората свързват дроновете с трагедия, смърт, страх и ужас. И все пак те го превръщат в спектакъл, защото просто искат малко вълнение", пише Telegram каналът "Когато оръдието започна да пее".

Въпреки че броят на жертвите сред украинските цивилни е много по-висок, руските власти съобщават за нарастващ брой смъртни случаи сред цивилните в резултат на атаки от силите на Киев. При атака миналия месец шестмесечно бебе беше убито, а краката на майка му бяха откъснати, съобщиха властите. Кадри показват дрон, който удря сградата им.

Кирил Михайлов, независим руски анализатор, заяви, че електронното заглушаване може да е причинило отклонението на дрона от курса му. Трима души също загинаха в понеделник при атака срещу Истра, друг град близо до Москва, съобщиха официални лица. Киев отрече да е атакувал руски цивилни.

Въпреки горивната криза, причинена от украински удари на голям обсег и огромните жертви в Украйна, Путин не показва признаци, че е готов за мир. Говорейки на форума, той заяви, че Русия печели битката си срещу "колективния Запад".

"Продължаваме да развиваме икономиката си, да укрепваме финансите си, да подобряваме въоръжените си сили, да постигаме нови резултати в отбранителната промишленост и войските ни продължават да напредват", каза той.