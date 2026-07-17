ПП призоваха Радев да не всява паника с изявления за ядрен удар

От "Продължаваме промяната" призоваха премиера Румен Радев да не всява паника, говорейки за тактически ядрен удар по Европа, след като по-рано днес той заяви: "Може да станем свидетели на тактически ядрен удар".

От опозицията коментираха и, че "нещо много силно свързва Радев с Пламен Тончев"

"След като чухме и разбрахме за външнополитическата шизофрения на кабинета, сега чуваме за една политическа амнезия. Вие всички добре знаете, защото сте писали по тази тема, че е абсолютна лъжа, че през 2021 година ДАНС, под ръководството на Пламен Тончев, е участвала в разследването за АМ "Хемус" и е подавала доклади към ГДБОП. Подобни действия не са извършвани. Пари са изнасяни от банката с куфари и чували, но ДАНС не е оказала никакво съдействие на разследващите полицаи. Тези суми са били транспортирани в Северозападна посока и там също няма съдействие на ДАНС. Тяхното финансово разузнаване не е оказало абсолютна никаква помощ", заяви в кулоарите на парламента депутатът от ПП Бойко Рашков.

"Сега Пламен Тончев се лансира от министър-председателя като негова кандидатура за шеф на ДАНС, въпреки бездействието му по отношение на разследването за АМ "Хемус". Този човек е крайно неподходящ отново да заеме този пост. Но като имаме предвид, че премиерът назначи един бивш шофьор от УБО за временно изпълняващ функциите на председател на ДАНС, не се изненадвам, че Радев отново предлага Тончев. Трябва да се знае, че до юни 2025 година той е бил председател на ДАНС и много добре е знаел за разработката на ДАНС-Варна за Баба Алино и не е направил нищо. Президентът тогава Румен Радев също е бил уведомен и не е последвала никаква реакция. Премиерът Желязков също е бил уведомен, но и там не е последвало нищо. ДАНС-Варна са имали информация какво се върши и се е разследвало пране на пари, но няма никакво обвинение. ДАНС е съзерцавала под ръководството на Пламен Тончев и нищо не е предприела. Относно кметът на Варна, трябва да изчакаме да се произнесе българският съд, защото само той може да каже виновен ли е или не Благомир Коцев", добави той.

"Пламен Тончев прехвърля разработката на ДАНС-Варна от болната глава на не чак толкова болната глава на Деньо Денев. Тончев не е направил абсолютно нищо. Ние поискахме оставката на Пламен Тончев, но президентът Радев тогава отказа да се съобрази с искането на тогавашния премиер акад. Денков. Това показва, че явно има нещо много силно свързващо Пламен Тончев и сегашния премиер Румен Радев", обяви Бойко Рашков.

"Сутринта чухме премиерът Радев да допуска възможен тактически ядрен удар, който да засегне Европа. той каза, че е предупредил западните си колеги. Интересното е, че излъчването на този сигнал навежда на мисъл за война", заяви от своя страна Велислав Величков. "По-интересно е откъде премиерът Радев разполага с тези данни. Дали ги е получил по линия на разузнаването, дали по линия на Кремъл или може би по линия на патриарха полк. Гундяев? Единствено нашият премиер в Европа допуска тази плашеща и стряскаща прогноза за ядрен удар, с която излъчва много тревожен сигнал на паника към населението и то не само в България. Днес той каза още, че не вижда и как тази война ще свърши. Посланието, което излъчи е неочаквано стряскащо и недопустимо", категоричен бе Величков.