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Ан Хатауей шокирана, че забременяла за трети път

През ноември става на 44 г.

17.07.2026 | 12:52 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ан Хатауей била шокирана, че успяла да забременее за трети път. 43-годишната актриса и съпругът ѝ Адам Шулман вече имат двама сина. 

Те планирали трето дете, но изобщо не очаквали, че това наистина ще се случи.

"О, Боже мой. Страхотно е. Страхотно е. Имам предвид, ние знаехме какво правим, но ние бяхме шокирани, че проработи. Ние бяхме толкова шокирани, че се случи така, че наричаме това - решителен изстрел в последния момент", коментира звездата в "Late Night".

Какво още каза тя четете в teenproblem.net

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