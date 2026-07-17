Радев: Финансовата дисциплина ще свие дефицита без орязване на пенсии и социални разходи

Уверен съм, че ще постигнем по-нисък дефицит в бюджета, каза премиерът Румен Радев пред журналисти в Народното събрание.

Най-важното е, че бюджет 2026 изкарва цялата истина за финансите на държавата, стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина, допълни министър- председателят.

Вярвам, че със съответната финансова дисциплина, със затягане на разходите, без да задушаваме икономиката, без да ощетяваме всички работещи, без да намаляваме социалните разходи, без да замразяваме пенсиите, ние ще продължим да намаляваме дефицита, посочи той.

Когато казват, че има замразяване в сегашните разходи - не е вярно. Имаме сериозно увеличение за хората с увреждания, пенсиите се повишиха със 7,8%, а заплатите – с 5%, добави Радев.

Според него това, което тежи на дефицита са натрупаните стари плащания. Когато говорим за капиталови разходи, мога да ви кажа, че това са стари плащания, които ние трябва сега да изчистим, заяви Радев. Той посочи, че част от тях ще продължат да се плащат и през 2027 г.

Имало ли е неофициална среща с представители на ЕК

Попитан дали е имало неофициална среща с представител на Европейската комисия и българското правителство, за да не бъде започната процедурата по свърхдефицит, в замяна на ясен план за свиване на дефицита до 3%, Радев отговори, че няма такиви срещи. Министър Гълъб Донев участва само в явни и открити срещи, добави той.

Номинацията на Пламен Тончев

По отношение на номинацията на Пламен Тончев за председател на ДАНС Радев заяви, че при неговото ръководство са станали публично известни данни за предполагаемо изнасяне на средства, свързани със строителството на магистрали. Господин Пламен Тончев подаде оставката си, защото не се поддаде на натиска службата да се използва като бухалка, допълни той. Не ми е известно срещу него и срещу сина му да се водят каквито и да е разследвания, каза Радев.