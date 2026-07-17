"Мишлен" в София: Не е дали, а кога

Инспектори на "Мишлен" направиха проверки в София, която продължава да бъде извън престижния кулинарен гид.

Подписан е договор за одит на София като кулинарна дестинация, но доколко сме близо до целта?

"Отношенията с "Мишлен" не са завършили, те са процес и продължават. В следващите 2-3 години ще ги има тези отношения. Бих ги нарекъл несвършващи отношения - въпросът не е дали, а кога", заяви директорът на общинско предприятие "Туризъм" в Столичната община Антон Пенев пред Bulgaria ON AIR.

Той добави, че добрите примери са потънали в сензацията.

Според Пенев извършеният независим одит от международни експерти ни дава реална картина за нашата кулинарна сцена.

"Той беше предназначен основно за вътрешна употреба, но за съжаление изтече информация. Искаме да обърнем внимание върху позитивните неща, които бяха потулени", каза общинарят.

Имаме ниво на обслужването, но трябва да имаме качествено натрупване в малките детайли, обърна внимание Пенев.

"Нямаме генерален проблем с обслужването. Имаме доста по-големи очаквания от обслужването - да имаме разказ за храната, комуникационно презентиране на храната, това ни липсва. Както в менютата, така и в екипите, които сервират храната", изтъкна той.

Локалните продукти и виното

Липсва ни също да имаме акцент върху локалните и български продукти и виното, смята Пенев.

"Виното никога не се е намирало в по-добро състояние. Трябва повече да го презентираме и да го съчетаваме с храна. Имаме уникални сортове грозде, може да ги видиш само в България.

"Дубай няма кулинарна сцена, те нямат кулинарни продукти. С целия ресурс им отне 3 години и половина, за да създадат някаква кулинарна сцена. Ние имаме добра основа. Не трябва да генерализираме, че не ставаме", настоя Пенев.

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