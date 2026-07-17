Мантинелите у нас: избираме евтиното, плащаме скъпо с животи

През последните седмици няколко човека загубиха живота си след катастрофи, при които камиони разкъсаха с лекота мантинели.

"Мантинелите не са най-големият проблем на пътната инфраструктура в България. Да, те са част от проблема, те са функция на основните проблеми, които ние имаме. Големият проблем е как ние стигаме до вземане на решения, било то за това какви пътища да изграждане и поддържаме, или било то дали да използваме мантинели и къде да ги ползваме", каза изпълнителният директор на Института по транспортна инфраструктура д-р инж. Христо Грозданов пред Bulgaria ON AIR.

Той е и член на Комитета по пътна безопасност към Международната пътна федерация, единственият и първият българин, който е пълноправен член на този комитет.

"В него се коват законите за Европейския съюз. Работим само с международни експерти, комитетът ни е съставен от около 30 човека, всеки от различна държава. Ние работим само на тема "Пътна безопасност". Аз съм и съпредседател на работната група, която е за връзки с правителства и правителствени организации. Международната общност трудно ще вземе решение кой ще прави мантинели по нашите пътища и магистрали, ние имаме законодателство, което е съобразено с европейското законодателство", допълни инж. д-р Грозданов.

По думите му българското общество трябва да контролира това, което "нашата държава прави".

Според него, когато говорим за смяната на мантинелите, то трябва да бъдат премахнати стоманените огради и те да бъдат заменени с бетонни такива.

"Това трябва да се случи във високоинтензивните пътища - това са магистралите в България и някои други пътища. Бетоновите предпазни огради са много по-добри. Никакъв автомобил не може да скъса бетонна ограда, има много на брой изследвания и показват, че със 100% падат ПТП-тата, които разкъсват мантинелите. По-скъпа ще е първоначалната инвестиция, поддръжката обаче в дългосрочен план ще ни излезе по-евтино. Убеден съм, че в България, когато започнем да концесионираме нашите магистрали, много бързо тези метални ограждения ще бъдат заменени с бетонни. Тук избираме всичко на база на първоначалната цена, ние искаме първоначално да ни е по-евтино и не гледаме колко ще ни струва експлоатацията на пътя. Плащаме с животите на хората, плащаме със съдбите на цели семейства. Обнадежден съм от това, което виждам от новата власт, по-специално Министерството на регионалното развитие и Министерството на транспорта. Хареса ми последното интервю на Шишков, той говори, че вече ще се вземат експертни решения. А като общество търсим повече вина в шофьорите. Пътната инфраструктура трябва да бъде направена така, че дори водачите да сбъркат, това да не води фатални изходи - а нашата инфраструктура не е такава", коментира експертът.