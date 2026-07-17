Стоил Стоилов: Машинното гласуване няма да реши проблемите на изборите

Изборният експерт Стоил Стоилов заяви пред Bulgaria ON AIR , че връщането на почти изцяло машинното гласуване няма да реши основните проблеми на изборния процес и може да намали избирателната активност.

Според него честите промени в Изборния кодекс непосредствено преди избори се превръщат в традиция, без да са подкрепени с анализ на ефекта от предишните изменения.

Стоилов подчерта, че машинното гласуване няма отношение към купения вот, а недействителните бюлетини идват единствено от хартиения вот.

Той защити идеята за изборен район „Чужбина“, тъй като според него той би гарантирал равни права на българите зад граница.

Експертът се обяви и против участието на МВР в сертифицирането на машините, като настоя тази дейност да се извършва от независими външни одитори.

Традицията на честите промени в правилата

По думите му не е случайно, че поредните промени се правят непосредствено преди избори.

"Единственото обяснение, че отваряме Изборния кодекс сега, е, че трябва да спазим една традиция – точно преди избори да направим някакви промени. Аз друго обяснение нямам", заяви Стоилов..

Той припомни, че България вече е прилагала изцяло машинно гласуване и вместо непрекъснати промени в правилата трябва да се направи анализ какъв ефект са дали досегашните решения.

Според Стоилов липсва и по-широк разговор за самата изборна система, въпреки че страната е провела осем парламентарни избора в рамките на пет години.

"Какъв е резултатът от тази промяна? Избирателната активност ли се вдигна? Недействителните гласове ли намаляха?", попита изборният експерт.

Машините и купеният вот

Стоилов прогнозира, че връщането към почти изцяло машинно гласуване може да доведе до по-ниска избирателна активност.

"Машините нямат никакво отношение към купения вот", категоричен беше Стоилов.

Той обясни, че недействителни бюлетини при машинното гласуване практически няма, тъй като системата не допуска подобна възможност, а всички недействителни гласове идват от хартиените бюлетини.

Изборният експерт разкритикува и решението да бъдат отпечатани около 7 милиона хартиени бюлетини, въпреки че с тях ще се гласува само в секции с до 300 избиратели.

"Питам защо?", коментира той и настоя Централната избирателна комисия да публикува повече информация за използването на резервните бюлетини и за работата на машините на последните избори.

Район "Чужбина" и критерии за участие във вота

Стоилов засегна и темата за отпадането на район "Чужбина". Според него дебатът за гласуването зад граница трябва да бъде поставен в по-широк контекст, включително по отношение на двойното гражданство, уседналостта и критериите кой следва да участва във вота.

"Трябва да поставим вота в чужбина в рамките на здрав разум", подчерта той.

В същото време изборният експерт защити идеята за район "Чужбина", защото според него той би изравнил правата на българските граждани зад граница, включително чрез възможността да упражняват преференциален вот.

По повод отпадането на ограничението за броя на секциите извън Европейския съюз Стоилов заяви, че досегашният лимит не е постигнал желания ефект.

Сертифициране на машините и доверие в процеса

Той коментира и предложението Министерството на вътрешните работи да участва в сертифицирането на машините за гласуване.

На мнение е, че тази дейност трябва да бъде извършвана от независими външни одитори, а не от институция, чието политическо ръководство се формира след изборите.

Според Стоилов подобни решения не повишават доверието в изборния процес.

"Лично моето доверие ще бъде леко намалено от това, че българското МВР се занимава с тази дейност", заключи изборният експерт.