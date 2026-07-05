Директорът на ЦРУ предупреди за огромната заплаха от AI кибероръжия

Американските служители все по-често разглеждат усъвършенствания изкуствен интелект (ИИ) като стратегическа технология, сравнима по важност и разрушителен потенциал с ядрените оръжия, особено заради потенциала му да трансформира кибервойната и разузнавателните операции. Тези опасения бяха наскоро подчертани от директора на ЦРУ Джон Ратклиф, който отбеляза, че усъвършенстваните киберспособности, задвижвани от ИИ, могат да се считат за "цифрови ядрени оръжия". Той заяви, че ИИ ще увеличи драстично залозите в стратегическата конкуренция с противниците на САЩ, като ускори както офанзивните, така и отбранителните кибероперации. Коментарите на Ратклиф бяха част от по-широка тенденция на все по-мрачни предупреждения от западните разузнавателни агенции относно разрушителния потенциал на оръжията, задвижвани от ИИ, като разузнавателният алианс "Пет очи" наскоро оцени, че граничните модели на ИИ вероятно ще трансформират кибервойната много по-рано от очакваното, като сроковете се измерват в месеци, а не в години.

Американският сенатор Марк Уорнър наскоро разкри, че е открил по време на брифинги на разузнаването, че най-новият модел на ИИ на Anthropic е демонстрирал безпрецедентни възможности

по време на тестовете за сигурност на Агенцията за национална сигурност, пише MWM. Уорнър твърди, че моделът е идентифицирал уязвимости в класифицирани системи за часове, а не за седмици, въпреки че "Ню Йорк Таймс" съобщи, че това са контролирани оценки на киберсигурността, предназначени да идентифицират слабости, а не реално хакване на класифицирани мрежи. Докато съвременните системи с изкуствен интелект са станали много способни в области като програмиране и анализ на данни, други очаквани пробиви, като например напълно автономно шофиране, постоянно изостават от по-ранните прогнози на индустрията, което повишава вероятността видовете пробиви, предвидени за оръжейно производство, да отнемат повече време от очакваното. Китай и САЩ в момента са в собствена лига в разработването на изкуствен интелект, както по видовете продукти, които са завършили, така и по мащаба и сложността на своята научноизследователска и развойна работа, като двете страни са далеч следвани от Япония и Южна Корея.