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Километрична опашка на “Капитан Андреево” към Турция

Причината е многото отпускари от Западна Европа

20.07.2026 | 12:04 ч. 5
БГНЕС

БГНЕС

Километрична опашка от леки автомобили се образува на Граничния контролно пропускателен пункт “Капитан Андреево”, а причината е заради пътуващи от Западна Европа към Турция. Днес сутринта колоната от чакащи да влязат на пункта и да бъдат обработени леки коли е била 1,5 километра, съобщава БТА.

Времето за преминаване през „Капитан Андреево" е относително, но преминаването към съпределния турски пункт “Капъкуле" отнема средно около 40-50 минути. Прогнозите са, че струпването в посока Турция ще продължи още седмица - две, след което усиленото движение ще е в обратна посока - към България.

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Интензивният летен трафик на българо-турската граница е традиционен. В началото на този месец министърът на търговията на Турция Йомер Болат и министърът на вътрешните работи на България Иван Демерджиев проведоха видеоконферентен разговор, по време на който бе извършен анализ на натовареността при обработката на документи и времето за чакане на граничните пунктове.

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Тагове:

Капитан Андреево граничен пункт опашки леки автомобили Турция
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