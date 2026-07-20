Километрична опашка на “Капитан Андреево” към Турция

Километрична опашка от леки автомобили се образува на Граничния контролно пропускателен пункт “Капитан Андреево”, а причината е заради пътуващи от Западна Европа към Турция. Днес сутринта колоната от чакащи да влязат на пункта и да бъдат обработени леки коли е била 1,5 километра, съобщава БТА.

Времето за преминаване през „Капитан Андреево" е относително, но преминаването към съпределния турски пункт “Капъкуле" отнема средно около 40-50 минути. Прогнозите са, че струпването в посока Турция ще продължи още седмица - две, след което усиленото движение ще е в обратна посока - към България.

Интензивният летен трафик на българо-турската граница е традиционен. В началото на този месец министърът на търговията на Турция Йомер Болат и министърът на вътрешните работи на България Иван Демерджиев проведоха видеоконферентен разговор, по време на който бе извършен анализ на натовареността при обработката на документи и времето за чакане на граничните пунктове.