Още три митничарски кучета ще душат на Капитан Андреево

Ръководителите на Агенция „Митници“ Николай Шушков и на европейския офис Националната агенция за борба с престъпността (NCA) на Обединеното кралство Кени Дрон подписаха договореност за работа по проект за повишаване на капацитета на дейността с митнически кучета в Агенция „Митници“.

Проектът включва оказване на подкрепа на българската митническа администрация чрез обучения от експерти – водачи на кучета, предоставяне на техника за превоз на кучетата, както и три нови митнически кучета, обучени да откриват незаконни стоки.

Едно от обученията вече бе проведено на МП Капитан Андреево, а до есента се очаква реализация и на останалите части от проекта, включително пристигането и адаптацията на митническите кучета, предаде БТА.

Това не са първите съвместни действия на двете институции по линия на работата с митнически кучета. През 2022 г. Агенция „Митници“ получи дарение от две кучета, едно от които – Адел, днес активно работи на МП Капитан Андреево. Адел беше и първото куче пилотно обучено да разпознава миризмата на гума от малките лодки.